De espanhola a italiana: Penélope Cruz viverá estilista Donatella Versace em série

A atriz Penélope Cruz, que viverá Donatella Versace. Foto: Reuters/Danny Moloshok

A terceira temporada de American Crime Story terá um pé na moda ao retratar o assassinato de Gianni Versace, estilita da marca Versace, morto em 1997 nos Estados Unidos. Para recuperar o contexto, o roteiro da série vai incluir a personagem de Donatella Versace, irmã e então sócia de Giani. Ela será vivia por Penélope Cruz.

Com 10 episódios, a temporada, entitulada de Versace: American Crime Story, é baseada no livro Vulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianni Versace, and the largest failed manhunt in U.S. history, (Vulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianni Versace, e a maior falha da investigação norte-americada, em tradução livre), publicado em 2000. A obra narra a história de Andrew Cunanan, considerado um socioapata e serial killer pela polícia norte-americana. Cunanan é suspeito de matar quatro homossexuais antes de assassinar Gianni em sua mansão, em Miami Beach. A polícia afirma que Cunanan se suicidou oito dias depois de matar Gianni, que teria sido sua quinta e última vítima.

Ao interpretar Donatella, que na época tinha 42 anos, Penólope estará ao lado de Edigar Ramirez, que viverá o estilista Gianni, e Darren Criss, que vai atuar como o assassino Cunanan.

A estilista Donatella Versace, que será vivida por Penélope Cruz na nova temporada de American Crime Story. Foto: Reuters/Lucas Jackson

A terceira temporada está sendo produzida por Ryan Murphy (American Horry Story e Glee), Nina Jacobson e Brad Simpson - trio premiado no Emmy Awards pela primeira temporada da série, People x O.J Simpson, sobre o julgamento do ex-jogador de futebol americano e ator, O. J. Simpson. Ele foi acusado de matar a mulher e o amigo.

As gravações de Versace: American Crime Story começarão em abril deste ano, em Los Angeles e Miami. A estreia está prevista para 2018. A segunda temporada de American Crime Story, ainda não exibida, é sobre o furação Katrina, ocorrido em 2005 na região de Nova Orleand, nos Estados Unidos.