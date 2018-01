Para delírio dos fãs, a DC Comics divulga novo trailer de 'Liga da Justiça'

Filme 'Liga da Justiça' Foto: DC Comics

Depois de provocar a ansiedade dos fãs com um teaser, divulgado na Comic-Con de San Diego, na Califórnia, a DC Comics soltou o segundo trailer do longa 'Liga da Justiça', dirgido por Zack Snyder e previsto para estrear nos cinemas em novembro.

Cenas de ação, bem como a estética geral do filme, podem ser vistas com mais detalhes no novo vídeo. Na trama, os super-heróis se unem para combater uma ameaça que transpõe suas capacidades individuais.

Confira: