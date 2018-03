Danilo Gentili e Tatá Werneck competirão para ver quem sabe mais sobre 'Chaves'

Foto: Reprodução / Instagram

A atriz e humorista Tatá Werneck estreará seu novo programa no Multishow no próximo dia 22 de agosto: O Estranho Show de Renatinho possui esse nome por conta da banda Renatinho, formada por uma trupe de peso no humor: Maurício Meirelles, Marco Gonçalves, Murilo Couto e Nil Agra.

A atração deve misturar apresentações musicais, improvisos, entrevistas e disputa de games em três palcos diferentes. O apresentador Danilo Gentili já gravou sua participação e disputou um quiz com Tatá para descobrir quem é o maior fã de Chaves. Além disso, ele competiu com Maurício Meirelles para ver quem é o melhor entrevistador, e também ganhou uma homenagem dos apresentadores, que recriarão a história de sua infância por meio de improvisos, trollagens, e fotos em um telão.

O programa terá 20 episódios, e irá ao ar de segunda a sexta, à partir das 23h, no Multishow.