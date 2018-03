Danilo Gentili e Scooby Doo dão liderança de audiência para o SBT

Foto: Divulgação / SBT

O humorista Danilo Gentili recebeu o ator Nando Cunha no The Noite da última terça-feira, 21, e foi líder de audiência entre 1h02 e 1h52, horário em foi ao ar.

O programa de entrevistas marcou 4,7 pontos de média, apenas 0,1 ponto a mais que a Globo, com 4,6.

Além disso, o filme Scooby Doo e a Maldição do Monstro do Lago, exibido antes do programa, no Cine Espetacular, superou o Programa do Jô por um período de 18 minutos, em que teve 6,4 pontos de média, novamente superando a Globo por apenas 0,1 ponto.

O apresentador usou sua conta no Instagram para comemorar o feito. Confira abaixo.