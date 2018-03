Dançarina mirim vomita em jurada em show de talentos

Foto: Divulgação

A versão infantil do reality So You Think You Can Dance mal começou e já rendeu momentos hilários. A participante Tahani, de 12 anos, fez uma performance de Countdown, de Beyoncé, e foi aprovada pelos jurados. Quando foi cumprimentar uma das juradas, não segurou o enjoo e vomitou no braço dela.

A jurada logo disse: "Está tudo bem, querida, está tudo bem". A participante saiu comemorando a aprovação pelo corredor e não perdeu o bom humor.

Após o ocorrido, ela deu uma entrevista explicando o que aconteceu: "Bom, eu abracei Nigel e depois abracei a Paula e acho que ela me apertou muito forte, aí toda felicidade saiu na jaqueta dela". Uma fofura!