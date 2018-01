Sabrina pensa que Manuela quer ser sua amiga em 'Cúmplices de um Resgate'

Foto: Divulgação/SBT

Sabrina fica feliz ao pensar que Manuela quer ser sua amiga

Segunda-feira, 9 de maio

Isabela, que finge ser Manuela, decide tentar descobrir como sua fita de cabelo foi parar com Téo. Téo diz que sabe que Isabela não faria nada de ruim para ele. O garoto comenta que pode ter sido Sabrina, que está dizendo que Manuela é uma ameaça pública ao vilarejo. Isabela fica irritada. Otávio e Rebeca aproveitam a praia do Guarujá. Julia fica triste que André responde às mensagens de amor das fãs dele. André tenta conversar com a amiga, que é apaixonada por ele, mas sem sucesso. Frederico deixa claro para Taísa que não quer nada com ela. A mulher fica decepcionada e diz que nem chegaram a começar algo. Sabrina acha que Manuela, que é Isabela, quer ser sua amiga e com isso fica feliz. Geraldo recebe uma intimação para depor. Leticia conta para Artur que dois policiais vieram atrás de Geraldo. Raul desconfia que Sandro está mentindo e que Isabela, que na verdade é Manuela, está trancada no quarto. O médico faz o capanga abrir a porta para ver a afilhada. Otávio e Rebeca visitam São Vicente e andam de teleférico. No restaurante, Raul pergunta para Isabela, que na verdade é Manuela, se está acontecendo algo de errado na mansão para que ele possa agir.

Terça-feira, 10 de maio

Arthur pergunta para Geraldo sobre o que a polícia queria com ele na gravadora. Geraldo inventa que não há nada a ver com a gravadora. Regina chega no restaurante e evita que Manuela conte a verdade para Raul. A megera revela que foi ela quem riscou o próprio carro para acusar Joaquim. Omar chama Nair e Flora para saber do pai. As duas avisam que Joel viajou. Omar chega à conclusão que o pai fugiu para não ser preso e o abandonou no vilarejo. Priscila quer sair da banda C1R. Omar se veste como o pai e diz que é o novo dono do haras. O garoto usa um chicote para falar com Flora e Nair. Gemima (Gabriella Di Grecco) tira Flavia do projeto com as crianças da igreja evangélica sem avisar o pastor. Rebeca e Otávio seguem o passeio turístico por Santos. Rebeca imagina estar dançando tango com o noivo. Sandro comemora que Laura está namorando com ele. Navarro e Vargas pensam em atrapalhar o romance dos dois.

Quarta-feira, 11 de maio

Sabrina vai até a casa de Manuela e diz que irá dormir com ela. A banda C1R vai até a casa de Priscila para pedir para que ela volte para a banda. Tomas conta para Taísa que Frederico nunca gostou dela, apenas lhe usou para fazer ciúme em Lurdinha. Priscila promete pensar se volta ou não para a banda. Geraldo vai atrás de Joel no haras. Otávio e Rebeca voltam da viagem. Frederico conta para Rebeca que Safira possui uma filha e que sempre escondeu isso de todos. Omar humilha Dóris e Mateus por conta dos sapatos velhos. Regina diz para Joaquim desistir de Isabela, senão irá sobrar para ele. Geraldo passa por Isabela, que finge ser Manuela no vilarejo. A garota fica pensativa.

Quinta-feira, 12 de maio

Omar diz que irá dar uma festa e divide as atividades entre os empregados do haras. Frederico pede autorização para que Otávio deixe os sapatos Fiorina fazerem parte da nova coleção da On-Enterprise. Esses são os sapatos feitos por Giuseppe, no Vilarejo dos Sonhos. Téo e Isabela, que finge ser Manuela, fazem sapatos novos para os amigos com o auxílio de Giuseppe. Priscila decide voltar para a banda C1R e deixa todos felizes. Dóris e Mateus ficam felizes com o presente dos sapatos novos. Rebeca conversa com Safira sobre Priscila. Ela aconselha a mulher a não ter vergonha da filha. Enquanto isso, Priscila conversa com Isabela, que é Manuela. Safira vai até a gravadora, mas Priscila é arisca com a mãe. Joaquim grava a confissão de Regina dizendo que riscou o próprio carro para acusar o garoto.

Sexta-feira, 13 de maio

Geraldo arma um plano para acusar Vicente de um crime cometido por ele. Rebeca traz lembrancinhas (presentes) da viagem que fez com Otávio. Manuela, que na verdade é Isabela, não gosta da camiseta que ganhou e diz que é muito brega. Frederico vai até a sapataria de Giuseppe fazer uma proposta pelo sapato Fiorina, criado por ele. Omar convida as crianças da escola para a festa que ele dará em seu haras. Joaquim mostra para Regina a gravação que fez dela. Marina vai disfarçada de domestica para a mansão de Regina para poder ver Ofélio. Joaquim diz que a condição para que ninguém tenha acesso ao áudio, será ver Isabela quantas vezes quiser, além de não ter que pagar a arrumação do carro. Regina grita de ódio.