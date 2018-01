Téo ouve Manuela dizer que é Isabela ao telefone em 'Cúmplices de um Resgate'

Téo ouve Manuela dizer que é Isabela ao telefone

Segunda-feira, 25 de abril

Lola decide maquiar Meire, que foi chamada de feia. Helena se depara com a síndica e se assusta com a maquiagem dela. A veterinária diz que Meire deveria tirar o excesso da maquiagem e mudar um pouco de visual. Dóris segue o pai e o vê conversando com Flora. A menina entende tudo errado e pensa que o pai dela possui uma amante. Regina força Joaquim a se declarar para Priscila em plena coletiva de imprensa. Otávio envia uma caixa com borboletas para Rebeca. Pastor Augusto se declara para Flavia. Nair vê os dois e reclama sozinha. Isabela diz para Marina contar a verdade para Ofélio sobre fingir ter perdido a memória. Meire veste um vestido diferente, com novo penteado. Fausto vai atrás de Helena no apartamento e ela pede para Dinho dizer que ela não está. Começa a coletiva de imprensa sobre o novo CD da banda C1R. Regina apresenta os integrantes e Arthur abre para perguntas da imprensa. Ao responder a questão da jornalista do SBT em Revista sobre haver uma paixão no grupo, Joaquim se levanta para revelar por quem está apaixonado. No vilarejo, Téo ouve Manuela dizer que é Isabela ao telefone.

Dóris está triste em casa e se abre apenas com Matheus​

Terça-feira, 26 de abril

Na coletiva de imprensa, Joaquim revela estar apaixonado por Isabela, que na verdade é Manuela, e que ele e Priscila são apenas amigos. O adolescente explica que houve um equívoco da imprensa anteriormente. No vilarejo, Isabela, que finge ser Manuela, conta para Téo que estava apenas brincando de passar um trote. Tomas diz que Safira pode conseguir um novo aumento para ele, pois se ela o ajudar ele também lhe ajudará. Dóris está triste em casa e se abre apenas com Matheus. A pequena pergunta se o pai deles pode ter uma amante. O garoto diz que de maneira alguma. Raul chama a atenção de Regina e Arthur por terem espalhado na imprensa o falso namoro de Priscila e Joaquim. Flavia vai até a igreja evangélica conforme o pedido do pastor Augusto. Téo lembra de todos os momentos em que percebeu as diferenças no comportamento de Manuela, que na verdade é Isabela. Alicia diz para Lola que ela precisa parar de mexer tanto no tablet para fazer a lição de casa. Meire se sente feia e Dinho está convicto que ela precisa de um marido. Otávio vai até a On-Enterprise a noite e se deparar com Rebeca em sua sala, que faz uma surpresa e revela que as borboletas a trouxeram de volta para ele.

Fausto vai atrás de Helena no zoológico

Quarta-feira, 27 de abril

Joaquim vai até a casa de Priscila para se explicar e dizer que podem ser bons amigos. Os dois se abraçam. Fiorina continua brigada com Giuseppe por achar que ele a traiu. Otávio envia para Rebeca uma aliança de compromisso e Joaquim faz o mesmo com Manuela. Fausto vai atrás de Helena no zoológico e ela diz para ele não chegar perto dela. Frederico comemora que as peças de roupa corretas chegaram a tempo nos pontos de venda. Safira fica irritada. Manuela ajuda Sandro a escrever uma carta de amor para Laura. No vilarejo, Isabela continua com as aulas de canto e o padre diz que logo a garota estará afinada. Téo pergunta para Antonela, que na verdade é Marina, como é viver uma vida que não é dela. Dinho apresenta seu professor de direito como pretendente amoroso para Meire. Dóris vai atrás de Luís no haras e constata que ele e Flora são apenas amigos e não amantes. Regina faz uma armação para acusar Joaquim de ter riscado seu carro. A mulher coloca uma ferramenta na mochila do garoto para acusá-lo. Tomas diz para Safira que para manter o segredo dela, ela terá que lhe dar, a princípio, um carro novo, que não seja popular. Marina conta a verdade para Ofélio sobre fingir ser Antonela. Téo ensina Isabela, que finge ser Manuela, a ler braile. A garota lê “Confia em mim Isabela”. Téo complementa: “Eu sei que você não é a Manu”.

Isabela revela a verdade para Téo

Quinta-feira, 28 de abril

Isabela revela a verdade para Téo, a começar por dizer que Antonela, na verdade, é Marina e que ela sabe de tudo. Téo promete guardar segredo e diz que quer ver Manuela. Isabela fica chateada ao ouvir Téo dizer que faria qualquer coisa por Manuela, até mesmo colocar sua vida em risco. Ofélio e Marina se entendem. Téo e Isabela decidem faltar na aula para irem até a cidade ver Manuela, em segredo. A garota pergunta se ele continuará ser seu amigo mesmo sabendo da verdade. Téo diz que no fundo sempre soube a verdade. O garoto abraça Isabela e conta que lhe acha tão especial quanto seus melhores amigos. Regina vai até o condomínio aonde mora os irmãos Vaz para falar com Flora. As crianças conseguem fazer com que ela vá embora. Frederico presenteia Taísa com um vestido. A assistente, que é apaixonada por ele, fica feliz. Frederico aproveita para abraçar Taísa enquanto mostra o caimento que a roupa terá na cintura dela. O estilista faz tudo para irritar Lurdinha, por quem é apaixonado e que está olhando a situação. Lurdinha fica enciumada e sai da sala. Na sequência, Frederico trata com desdém Taísa. Meire se arruma para conhecer um novo pretendente que Dinho conseguiu, mas se trata de um homem muito idoso, que fica falando de sua falecida esposa, o que irrita Meire. Clara vê Luiz sair à noite e se pergunta aonde foi o esposo. Regina diz para Manuela que Joaquim se declarou, não por gostar dela, mas para afetá-la.

Clara vê Luiz com Flora e acha que o marido está lhe traindo

Sexta-feira, 29 de abril

Clara pensa que Luiz possui uma amante. Nina vai falar com Fiorina a pedido de Nico para esclarecer o ocorrido sobre Giuseppe. Téo é Isabela embarcam no ônibus para a cidade. Rebeca aconselha Clara a falar com Luiz. Fiorina percebe que cometeu um erro com Giuseppe e vai conversar com o marido. Os dois fazem as pazes. Investigadores da polícia vão até o vilarejo atrás de Joel. Clara decide seguir o marido. Safira dá 10 mil reais para Tomas, porém ele diz que essa quantia não é o suficiente se ela quiser preservar a carreira dela. Isabela e Téo chegam na gravadora disfarçados e com sotaque caipira. Clara vê Luiz com Flora no celeiro e acha que realmente o marido está lhe traindo. Otávio promove um encontro criativo para impressionar Rebeca. Omar diz para o pai que investigadores estão no vilarejo atrás dele.

