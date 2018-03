Isabela pede desculpas para Téo em 'Cúmplices de um Resgate'

Foto: Divulgação/Lourival Ribeiro/SBT

Isabela pede desculpas para Téo

Segunda-feira, 20 de junho

Isabela, que finge ser Manuela, encontra o cachorro Manteiguinha no haras de Omar. A garota diz que Omar não tem noção de suas atitudes. Na sorveteria, todos ficam felizes com o retorno de Manteiguinha. Manuela, que na verdade é Isabela, conta o que aconteceu. A garota aproveita a ocasião para pedir desculpa para Téo. Julia, Felipe e Joaquim são levados pelo casal Rodrigo e Fernanda que quer adotá-los para conhecer a mansão em que moram. Na volta para o orfanato, se deparam com a tia Fora, que diz que fará de tudo para reaver a guarda deles. Na gravadora, Regina apresenta Benjamin como novo guitarrista da C1R no lugar de Joaquim. André não lida bem. Benjamin provoca o garoto e os dois brigam. Regina manda André ir para casa refletir. Benjamin conta para Isabela, que na verdade é Manuela, que é corredor de kart. O garoto fica interessado nela, mas Manuela, desconversa. Taísa irrita Lurdinha. Sabrina faz com que Omar diga que roubou Manteiguinha com a ajuda de Manuela para fazer uma gravação e prejudicar a garota. Priscila sai para jantar com a mãe, Safira, e também convida, escondida, Geraldo.

Giuseppe contrata seis anões para a sapataria

Terça-feira, 21 de junho

Safira diz para Priscila que não quer ficar perto de Geraldo novamente. Priscila diz que irá provar para todos que ele não é uma má pessoa. Lola vê o pai na cadeia e fica mais aliviada ao saber que ele está bem. Isabela, que finge ser Manuela, questiona Dóris e Mateus se Otávio perguntou para eles sobre o sequestro. Giuseppe contrata outros seis anões para trabalhar em sua sapataria ao lado de Nico, que fica bravo com a novidade. Taísa continua a explorar Lurdinha, que se irrita. Frederico conversa com a secretária e diz que irá levar o café de Taísa pessoalmente. O estilista derrama café nos papéis que Taísa acaba de preparar. Priscila posta na internet uma foto que tirou com Geraldo e Regina de fundo. Regina vai até a casa de Rebeca com desculpa de prestar solidariedade pelo sequestro de Manuela. Joel manda Omar fazer as malas para voltarem para a cidade.

Navarro finge para Lurdinha que mansão é sua casa

Quarta-feira, 22 de junho

Dóris imagina que Rebeca é a Branca de Neve na sapataria e que canta ao lado dos sete anões. Isabela conta para Marina que Regina quer lhe irritar. A garota afirma que irá trocar de lugar com Manuela mais uma vez e em definitivo. Navarro apresenta para Lurdinha a mansão de Regina como se fosse sua casa. Ofélio conta para Sandro e Laura que Isabela quer trocar de lugar com Manuela. Isabela se despede de Téo. "Eu gosto muito da Manu, mas gosto de você de uma maneira diferente", revela Téo. Os dois se emocionam. Pedro diz para Helena que não irá voltar a morar na cidade e que ficará no Vilarejo dos Sonhos. Joel é preso pela polícia na frente de todos do vilarejo. Omar chora. Priscila conta para André que é filha de Geraldo.

Isabela finge ser Manuela e se despede da mãe

Quinta-feira, 23 de junho

Isabela, que finge ser Manuela, se despede da mãe, sem que ela saiba. A garota diz pela primeira vez que ama a mãe e deixa que Rebeca cante para ela. Isabela embarca no ônibus com direção para cidade. Geraldo fica desesperado ao saber que Joel foi preso. Taísa persegue Frederico e nega o orçamento dele, o que deixa o estilista irado. Lurdinha mostra a suposta mansão de Navarro para Frederico, que reconhece a mansão de algum lugar, mas não diz nada. Isabela e Manuela se encontram e trocam de roupa para destrocarem de lugar.

Isabela e Manuela voltam a ser quem eram

Sexta-feira, 24 de junho

Isabela volta a ser ela mesma na mansão e Manuela vai de volta para o vilarejo, porém, a menina deixa seu celular cair no quarto antes de ir embora. Os seis anões pedem demissão por encontrar um emprego que paga um salário melhor. Para segurar Nico, Giuseppe dá um aumento de salário para seu assistente. Meire diz que estranha o homem envolvido em adotar os irmãos Vaz. Meire garante para Flora que viu ele com fotos de várias crianças e que precisam investigar quem é esse casal. Frederico vai até a mansão e descobre que Navarro é apenas empregado do local, pois a casa é da Regina. Arthur fica chocado ao saber que Priscila é filha de Geraldo. Rebeca e Nina estranham o comportamento de Manuela, que voltou a ser como sempre foi, inclusive quanto as roupas. Geraldo conta para Regina que irá sumir da cidade e pedir demissão da gravadora devido a prisão de Joel.