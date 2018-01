Isabela procura provas contra Regina com Marina em 'Cúmplices de um Resgate'

Foto: Divulgação/Bruno Correa/SBT

Isabela procura provas contra Regina com Marina

Segunda-feira, 18 de julho

Vicente dispensa o trabalho do advogado Jaime, após saber por André que o homem trabalha para Geraldo e Regina. Fiorina e Nina decidem que Giuseppe precisa emagrecer por estar barrigudo. Regina descobre que Otávio acordou no hospital e fica preocupada. Sabrina pensa que Matheus lhe pedirá em namoro, mas fica chateada ao saber que entendeu tudo errado. Matheus conversa com a garota e os dois voltam a serem melhores amigos. Raul vai até a mansão de Regina. Isabela procura provas contra Regina com Marina, que está disfarçada. As duas encontram exames de DNA falsificados. Regina vê Isabela com o documento e se irrita. Isabela revela ser ela e não Manuela. Regina fica enfurecida e leva Isabela da mansão. Ofélio liga para Manuela para contar o ocorrido. Nico se exercita para a corrida como Jockey no cavalo Dourado. Manuela avisa Joaquim, Felipe e Julia sobre Isabela. Regina prende Isabela em uma cadeira de um galpão.

Felipe, André e Júlia tentam ajudar Isabela

Terça-feira, 19 de julho

Felipe, André, Julia e André entram na mansão para tentar ajudar Isabela. Safira diz para Arthur que houve um grande desvio de dinheiro e que o rombo não foi pequeno. Arthur descobre que mesmo após Vicente ter sido preso os desvios de dinheiro continuam, ou seja, além de Geraldo, Regina pode estar envolvida. Joaquim entra na mansão pelo porão, mas faz barulho. Regina escuta, surta com Joaquim, lhe ameaça e o expulsa da mansão. Taísa enfrenta Tomas na On-Enterprise e após escutar desaforo dele, o ameaça. Isabela tenta se soltar da cadeira, não consegue e cai no chão. Jaime dá uma declaração ao jornal dizendo que abandonou o caso de Vicente, pois ele é culpado. Safira conversa com Regina e pergunta se Geraldo deixou as senhas da conta da gravadora com ela. Regina garante que não tem nada a ver com as roubadas de Geraldo. Frederico prepara uma festa de boas-vindas para Otávio na On-Enterprise. André convida Dinho para cuidar do caso de Vicente.

Ofélio segue Regina para encontrar Isabela

Quarta-feira, 20 de julho

Sabrina diz para Téo que agora é a Super Sabrina. André vai tirar satisfação com Jaime, que nega ter feito algo de errado. Otávio tem alta do hospital. Ofélio segue Regina para tentar descobrir aonde está Isabela. Fiorina e Nina conversam como deveria ser o casamento entre Helena e Pedro. Porém, as duas se desentendem sobre ser o pastor ou o padre a celebrar a cerimônia. Com a discussão, descobrem que uma não mandou flores para a outra. Otávio volta ao trabalho e é surpreendido com a festa. Como o empresário perdeu a memória recente, Otávio pergunta se Safira não foi trabalhar neste dia. Nina e Fiorina voltam a não gostar uma da outra.

Matheus descobre que Sabrina mora em mansão

Quinta-feira, 21 de julho

Joaquim, Julia e Felipe recebem de Ofélio um endereço de onde Isabela pode estar. Sabrina conta para Matheus que possui um segredo que será dos dois. No tempo livre ela se transforma em Super Sabrina para ajudar quem precisa. A garota diz que agora não é apenas Manuela que possui um segredo. Matheus conversa com Sabrina e explica que basta ela ser ela mesma. Safira diz para o pai que sua principal suspeita dos desvios da gravadora é a Regina. Matheus segue Sabrina e descobre que ela mora em uma mansão. Marina diz para Fiorina que recuperou a memória, mas que precisa ir atrás de seu passado para resolver tudo. As duas se despedem. Nico continua a treinar a corrida de cavalo.

Otávio conversa com Raul sobre Manuela e Isabela

Sexta-feira, 22 de julho

Vicente fica sabendo que Dinho é seu novo advogado. Regina surta ao saber que os Cúmplices estavam lhe seguindo. Os cúmplices vão atrás de Otávio e dizem que ele precisa tomar cuidado com Regina, que é muito perigosa. Otávio não lembra das crianças e nem de Regina, mas diz que ficará atento. Otávio começa a lembrar dos acontecimentos, inclusive sobre Isabela, que é filha de Regina. Marina aparece na mansão e Regina lhe joga escada abaixo. A vilã foge. Marina fica desacordada no chão. Ofélio vai atrás de Regina e lhe impede de sair da mansão. Otávio conversa com Raul sobre Manuela e Isabela serem quase idênticas. Raul fica impressionado com a semelhança das duas.