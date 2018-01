Priscila é diagnosticada com distúrbio alimentar em 'Cúmplices de um Resgate'

Foto:

Priscila é diagnosticada com distúrbio alimentar

Segunda-feira, 18 de abril

Mateus e Dóris planejam aprontar com Berta, que é sempre tão implicante. Pedro convida Luis para trabalhar como seu assistente na clínica veterinária. Priscila insiste em não comer e o médico Raul fica preocupado devido o quadro de anemia da menina. O médico avisa Safira, Aurora e Fortunato que o problema deve ser psicológico e por isso um profissional atenderá ela no hospital. Regina aproveita o acidente de Priscila e diz que Manuela precisa se afastar de Joaquim para que a garota fique mais feliz. Giuseppe e Nico são assaltados. Flávia vai atrás do pastor Augusto e pergunta se ele gosta de Gemima. O pastor diz que não, pois gosta dela, porém não podem ficar juntos por ele ser pastor e ela de igreja diferente. Manuela está triste por ter que se afastar de Joaquim para que Priscila fique mais feliz. Otávio chega com Isabela, que finge ser Manuela, em casa. Rebeca, que está preocupada e nervosa, chama a atenção dos dois e diz que quer falar com Otávio. Helena percebe compras que não fez na fatura de seu cartão de crédito e desconfia de Fausto. Otávio diz que ama Rebeca e tenta se reconciliar. Os dois se beijam, mas Nina chega e atrapalha o envolvimento. Giuseppe e Nico estão sem dinheiro para voltar ao vilarejo e não lembram nem o número do telefone de ninguém para pedir ajuda. No vilarejo, Fiorina fica aflita pela demora do marido. Safira vai até a gravadora e agradece Geraldo por ter doado sangue para Priscila. No hospital, Aurora e Fortunato contam para Joaquim que os médicos diagnosticaram um distúrbio alimentar em Priscila, princípio de anorexia e, por isso, pedem a ajuda dele para convencer a garota a se alimentar.

Helena conta para Nina que Fausto a roubou

Terça-feira, 19 de abril

No vilarejo, Isabela vê na internet o sucesso de C1R e decide que irá aprender a cantar de qualquer jeito. Meire descobre que Dinho é a pessoa que roubou seu dinheiro. O sobrinho entra em desespero e justifica que está sendo ameaçada por Navarro. Meire diz que quer se encontrar pessoalmente com Navarro para ver se ele possui peito para lidar com ela. Fausto pede desculpa para Helena por ter sido rude com ela. Helena fica pensativa e percebe a nova jaqueta de couro dele. A mulher decide terminar o namoro com Fausto. Téo leva Manuela, que na verdade é Isabela, para ter aula de canto com o padre Lutero. Meire consegue afastar Navarro e Dinho fica contente. Lola pede para Felipe lhe ajudar a descobri se sabe tocar algum instrumento para entrar na banda. O plano sobre as falhas nas peças da confecção do Sonho e Retalhos de Safira dá certo. Safira vai atrás de Otávio e diz que Rebeca fez as peças erradas de propósito para prejudicar a empresa. Já Rebeca acha que Otávio fez isso por estarem separados e decide ir até a On-Enterprise tirar satisfação. Luis decide medicar o cavalo do haras para que ele não seja sacrificado. O padre começa os exercícios vocais com Manuela, que na verdade é Isabela. Helena chora e conta para Nina que Fausto lhe roubou.

Padre desconfia que Isabela seja Manuela

Quarta-feira, 20 de abril

Regina convida Joaquim para jantar em sua casa com Isabela e Priscila. O padre estranha a falta de afinação de Manuela, que na verdade é Isabela, e se questiona se ela não é Manuela. Otávio e Rebeca discutem devido à falha na confecção das peças de roupa. Safira faz acusações e Rebeca decide ir embora. Fiorina acha que Nina e Giuseppe fugiram juntos. Frederico acha que podem ter falsificado a peça piloto para prejudicar Rebeca. Priscila avisa aos avós que irá jantar na casa de Regina. Fausto aparece e quando vai ser agressivo com Helena, Pedro aparece e lhe protege. Pedro pergunta para Helena se é verdade o que ela disse sobre ainda gostar dele. Pedro diz que ele foi errado e demorou muito tempo para saber o que sente de verdade. Os dois se beijam pela primeira vez. Tomas alerta Safira sobre Frederico estar supondo sobre o que aconteceu com a peça piloto. Helena acha que ele a beijou por dó e vai embora. Lurdinha vê Giuseppe e Nico que foram roubados. A recepcionista empresta dinheiro para que os dois voltem ao vilarejo.

Giuseppe e Nico somem

Quinta-feira, 21 de abril

Rebeca diz para Clara o que aconteceu na On-Enterprise. Berta se intromete na conversa e expõem Rebeca na frente de todas as demais costureiras. "De que adianta ser a cabeça de uma confecção se não consegue pensar direito", diz a maligna costureira. Na rodoviária, Nina encontra Giuseppe e Nico. Os dois contam para a evangélica que foram roubados. Nico aumenta a história e diz que foi por três homens fortemente armados. Dóris diz para Rebeca que acha que Manuela quer mudar de igreja pois a viu com o padre. Joaquim chega para o jantar na casa de Regina. Priscila fica feliz e faz questão de conversar com ele, que só tem olhos pra Manuela. Felipe e Julia decidem ir até a mansão de Regina para ajudar Joaquim. Na mansão, Joaquim pede para que Priscila se alimente. Regina aproveita a situação para insistir que eles andem mais vezes juntos para que a ideia de casal fique mais famosa entre os fãs da C1R. A vilã faz questão de fotografar apenas os dois para postar nas redes sociais da banda. Pedro conta para Fiorina que foi em todos os lugares da cidade, mas que não encontrou Giuseppe e nem Nico. A italiana fica irritada ao ver Giuseppe, Nico e Nina chegando juntos no ônibus. Téo conta para Antonela, que na verdade é Marina, que Manuela mudou muito após o sequestro e que agora gosta mais dela do que antes e chega a sentir até um calor no peito. Dóris fantasia sobre o pai, Luiz, ser um super-herói. Regina pede para Geraldo pedir para Vicente por limite nos irmãos Vaz pois a coletiva de imprensa está próxima.

Isabela se irrita ao saber que descobriram seus ensaios

Sexta-feira, 22 de abril

Fiorina expulsa Giuseppe de casa e diz que ele é seu ex-marido. Téo conta para Mateus e Dóris que a mãe dele acredita que Fiorina acha que Giuseppe está traindo ela com Nina. Lola só dá atenção ao novo tablet que ganhou devido as boas notas na escola. A pequena não dá mais atenção para sua peixe, Beijoca. Safira festeja com Tomas o sucesso de seu plano sobre as peças de roupa. Manuela, que na verdade é Isabela, segue com os ensaios de canto com o padre Lutero. Nina vê o ensaio da neta. Manuela, que na verdade é Isabela, fica irritada que ela e Rebeca sabem dos seus ensaios. Regina diz para Joaquim se declarar para Priscila em plena coletiva de imprensa para que os jornalistas publiquem a notícia. Joaquim diz que não fará isso. Regina conta que ele precisa fazer mesmo o que não quer pelo bem da banda. Tomas conta para Safira que Otávio contratou costureiras “freelancers” para ajudar Rebeca na confecção com as entregas das novas peças. No vilarejo, Otávio convence Rebeca a aceitar o trabalho das costureiras.

