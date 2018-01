Pedro se declara para Helena em 'Cúmplices de um Resgate'

Foto: Reprodução/SBT

Pedro se declara para Helena

Segunda-feira, 16 de maio

Safira tentar se aproximar de Priscila e a leva um presente, mas a menina diz que não quer mais ver a mãe. O cavalo Dourado está melhorando na recuperação e Mateus e Dóris comemoram. Omar fica enfurecido por ninguém, além de Sabrina, ir a sua festa no haras. No Vilarejo, Frederico diz que sente falta de Rebeca na On-Enterprise. O estilista conta que fechou negócio com Giuseppe e que está muito inspirado. Frederico revela que Berta fez uma ligação pessoal para Safira e que as duas são amigas. Rebeca estranha. Geraldo conta para Joel que jogará a culpa de tudo em Vicente, transformando ele no laranja dos crimes da pirataria. Meire e Dinho se disfarçam para ir na gravadora saber mais informações dos irmãos Vaz. Os dois acabam numa sala de audição para cantar a música "Você é Doida Demais". Marina vai embora da mansão com seu disfarce após matar saudade de Ofélio. Vicente reconhece Meire e Dinho e os dois dizem que foram até lá para investigar o fato dos Vaz estarem mirando sozinhos. Regina escuta tudo e fica desconfiada. Pedro vai atrás de Helena na cidade e se declara para ela. Os dois se beijam emocionados. Rebeca questiona Berta sobre a relação dela com Safira.

Padre diz saber a identidade de Manuela

Terça-feira, 17 de maio

Taísa se alia a Tomas para prejudicar Frederico. A mulher diz que não é má, apenas não gosta de ser usada. Pedro e Helena começam a namorar. Otávio encontra os dois e deseja alegria para os dois. Omar vai até o centro do Vilarejo toca berrante durante a noite, mas foge quando todos aparecem, deixando parecer que foi Sabrina quem aprontou. Um touro levado por Omar fica na direção de Sabrina. André coloca na internet o vídeo que fez de Meire e Dinho cantando na gravadora. Omar aparece e começa a narrar com o desespero de Sabrina. O padre aparece e diz que a brincadeira parou por ali. Geraldo coloca o nome de Vicente em seus crimes. Jovens pedem para tirar fotos com Meire após o vídeo fazer sucesso na internet. Fiorina e Giuseppe vão até a cidade, na On-Enterprise. Isabela conta para Téo que o padre Lutero disse que ela está cantando bem melhor. Na igreja, o Padre diz para Isabela confiar nele, pergunta quem é ela é diz saber que ela não é Manuela.

Helena e Pedro anunciam que estão namorando

Quarta-feira, 18 de maio

Na delegacia, Geraldo diz que não conhece Joel e que acha que talvez tenha visto Joel com Vicente, que tem acesso a todas as gravações. Fortunato convida as crianças para ir ao boliche. A On-Enterprise contrata a banda C1R para fazerem show no desfile da marca Splish. Taísa é grossa com Frederico e Lurdinha. As crianças da C1R se divertem no boliche, mesmo com a coluna de Fortunato travando. No vilarejo, todos vão até a casa de Fiorina para um jantar comemorativo do negócio que Giuseppe fechou com a On-Enterprise. Rebeca diz para Otávio que está desconfiada da aproximação entre Berta e Safira. Nina vai disfarçada na festa de Fiorina para comer sem ser reconhecida. Helena e Pedro anunciam que estão namorando. Todos comemoram. Geraldo derruba café no notebook aonde faria o restante das transações para incriminar Vicente.

Omar arma contra Matheus

Quinta-feira, 19 de maio

Joaquim se disfarça de Flora pra que Dinho acredite que a tia dos Vaz está lá. Pedro e Helena cantam no coreto uma canção romântica. Dinho diz para Meire que viu Flora. Priscila mexe nas coisas antigas de sua mãe e encontra um VHS. Trata-se de um vídeo antigo de Safira cantando, no entanto Geraldo aparece e canta com ela. Os dois se beijam no final e Priscila fica em choque ao chegar à conclusão que Geraldo é o seu pai. O padre diz para Fiorina que roubaram a imagem da Nossa Senhora dos Sonhos da igreja. Omar diz que não foi ele dessa vez. Rebeca descobre sobre a sabotagem da falsa peça piloto da On-Enterprise. Rebeca questiona Berta sobre o que significa isso. Berta revela que fez a peça falsa sim, mas que foi tudo a pedido de Safira. A costureira diz ainda que Safira é capaz de tudo para prejudicá-la. Tomas diz que Frederico copiou a coleção da concorrência. Porém, foi Tomas, com a ajuda de Taísa, que entregaram os desenhos de Frederico para a concorrência. Otávio estranha tudo, mas diz confiar em Frederico, sem saber que tudo foi armação de Otávio. Omar diz encontrar a Santa embrulhada no lixo e acusa Matheus. Tudo armação do maldoso Omar.

Regina manda Manuela fingir doença para não cantar

Sexta-feira, 20 de maio

Rebeca entra na sala de Safira e diz que já sabe de tudo, que inclusive encontrou a falsa peça piloto e que Berta revelou a verdade. Safira se cala, diz que agiu por impulso e pede desculpa. Rebeca diz que não está tudo bem. No vilarejo é feito uma assembleia sobre o caso da santa. Todos os indícios apontam Mateus, mas o garoto não fez nada. Lurdinha escuta Tomas conversar com Taísa sobre o plano não ter dado certo para prejudicar Frederico. Safira diz que está por um fio na empresa e pede para que ela não faça nada. Safira revela que Rebeca conseguiu fazer tudo o que ela sempre quis, por isso sabe que ela perdeu a noção de suas atitudes. Mateus é considerado culpado e Fiorina proíbe Téo de andar com Mateus, Dóris e Manuela. Regina manda Manuela fingir estar doente para não cante no desfile. Priscila pergunta para Geraldo se ele sabe algo de seu pai, mas ele garante que não. Frederico diz para Lurdinha que fará algo em relação a Tomas e Taísa. Safira vai até a casa de seus pais e Priscila anuncia que acabaram todos os segredos, pois já sabe que o Geraldo da gravadora é o seu pai. Frederico tira satisfação com Tomas e Taísa, mas a garota inventa que mostrou os desenhos para um amigo e não sabia que ele iria copiar. Priscila entra na sala de Geraldo e pergunta se é verdade que ele nunca quis lhe assumir como filha.