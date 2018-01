Isabela finge desmaio para não cantar no ensaio em 'Cúmplices de um Resgate'

Foto: Divulgação/Lourival Ribeiro/SBT

Isabela finge desmaio para não cantar no ensaio

Segunda-feira, 11 de julho

Téo, Dóris e Manuela deixam Mateus e Sabrina presos no galinheiro para fazerem as pazes. Safira assume o cargo que era de Geraldo na gravadora Dó-Ré-Music. A mãe de Omar castiga o garoto por comer na lanchonete e tentar sair se pagar. Isabela finge um desmaio para não ter que cantar no ensaio da banda. Regina tem certeza que se trata da verdadeira Isabela. Priscila fica feliz ai ver que Safira colocou um porta retrato com foto das duas na sala dela na gravadora. Laura vai até a On-Enterprise para começar a ser modelo a convite de Frederico. Regina prende Isabela no porão. A megera conta para Ofélio que a menina foi para casa de parentes e não há previsão de volta. Manuela não se sente bem e liga para Ofélio para saber se está tudo bem com Isabela. Isabela fica irritada ao ver que Regina trancou a passagem secreta. Sabrina chama Mateus para andar de bicicleta. A garota cai e o Mateus lhe ajuda. Mesmo com o mesmo vestido, Nina e Fiorina continuam amigas e riem da situação.

Regina ameaça jogar Felipe da escada

Terça-feira, 12 de julho

Téo e Manuela vão até o apartamento dos Vaz e juntos pensam num plano para ajudar Isabela. Regina leva um lanche para Rebeca no hospital. André e Lola vendem geladinho para conseguir dinheiro. Rebeca dorme pesado, pois no sanduiche havia sonífero. Regina entra no quarto, ri de Rebeca, se aproxima de Otávio, tira a máscara de oxigênio do empresário e desliga os aparelhos que o mantém estável, mesmo em coma. Sorridente, a megera vai embora convicta que conseguiu matar Otávio. Os cúmplices de um resgate conseguem entrar na mansão e abrir a passagem secreta para encontrar Isabela. A garota pede para falar sozinha com Manuela. Raul aparece e faz de tudo para estabilizar Otávio. Regina flagra os cumplices com Isabela e ameaça jogar Felipe da escada. "Manuela" diz que ficará na mansão para que Regina solte o menino. As crianças vão embora e "Isabela" revela que na verdade é Manuela e que quem ficou na mansão foi a verdadeira Isabela, que segue com o plano de mentir para Regina.

Regina fica sabendo que Otávio ainda está vivo

Quarta-feira, 13 de julho

Navarro e Vargas tentam fugir da cadeia, mas são recapturados pela polícia. Dóris diz para a mãe que acha que Mateus e Sabrina estão namorando, pois ele não dá mais tanta atenção para ela. Benjamin vê Omar trabalhando na lanchonete e estranha. Omar mente e diz que está lá por uma decisão do pai. Regina não gosta de saber que Julia e Joaquim estavam no hospital com Otávio e nem que o homem ainda está vivo.

Regina vai conversar com Jaime

Quinta-feira, 14 de julho

Safira faz todas as contas financeiras para entender as diferenças nos números durante a gestão de Geraldo na gravadora. Mateus diz para a mãe que não está namorando. Dóris e Mateus conversam. Benjamin vai até a mansão de Isabela com o pai dele, Jaime, o advogado que está cuidando do caso de Vicente. Isabela manda mensagem aos cúmplices para avisar que Regina está falando com Jaime. Começa o leilão dos cavalos do haras de Joel, especialmente de Dorado.

Sabrina acha que Mateus vai pedi-la em namoro

Sexta-feira, 15 de julho

Disfarçados, Fiorina e Giuseppe comprar o cavalo Dorado no leilão. André diz para a mãe que precisam trocar de advogado para cuidar do caso de Vicente. Mateus e Dóris ficam chateados por achar que perderam o cavalo. Giuseppe revela que foi ele que comprou o cavalo para presentear Luis, que deve treinar bastante para a corrida. André conversa com o pai e conta sobre Jaime não ser confiável e estar envolvido com Regina. Safira vê Chloé chorando. A garota diz que a mãe dela, Edna, sempre quer mais dela, nunca nada está bom. Otávio abre os olhos no hospital e Rebeca fica feliz. Marina se disfarça para ir até a mansão de Regina e falar com Isabela. Sabrina acha que Mateus irá lhe pedir em namoro.