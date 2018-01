Flavia sente ciúme ao ver o pastor próximo a Gemima em 'Cúmplices de um Resgate'

Foto: Divulgação/SBT

Flavia sente ciúme ao ver o pastor próximo a Gemima

Segunda-feira, 11 de abril

Dinho tenta fazer com que Navarro aceite o pacote de ração de gato como pagamento pela mobilete, mas consegue apenas a fúria do criminoso. Regina descobre sobre o atropelamento de Priscila, mas não demonstra preocupação. Manuela quer ir ao hospital para saber dos companheiros da C1R. Fortunato liga para Safira no meio de uma reunião e avisa que Priscila está internada após ser atropelada. A mulher fica preocupada e sai no meio da reunião com Frederico e Tomas, sem dar explicações. Joel é rude com Omar. Sabrina escuta e tenta falar com o garoto, que é ríspido com ela. Geraldo vai até o hospital para saber sobre o estado de saúde de Priscila, mas Fortunado diz que ele deveria ir embora do hospital. Safira chega irritada e Fortunato diz que esse não é o momento para brigas. Regina segue Otávio e simula um encontro por coincidência. A megera manda Raul ir ver Priscila no hospital. Isabela, que finge ser Manuela, telefona para Otávio para pedir para que ele vá até o vilarejo visitá-la. Isabela, que na verdade é Manuela, chega ao hospital e conversa com Joaquim, que chora e se sente culpado. Meire descobre que Dinho saiu na revista Gatos após vencer um concurso com Bartolomeu. No vilarejo, Isabela inventa desculpa para não ensaiar com os amigos. Flavia sente ciúme ao ver o pastor próximo a Gemima (Gabriella Di Grecco). Otávio vai até o vilarejo para ver Manuela e Rebeca fica brava. Raul avisa que o estado de saúde de Priscila é delicado e que ela precisa de uma transfusão de sangue com urgência, porém o tipo sanguíneo dela é raro, o negativo. Ninguém conhece alguém com o mesmo tipo sanguíneo da pequena.

Regina decide aproveitar o acidente de Priscila para tentar divulgar a banda

Terça-feira, 12 de abril

Luís e Clara discutem mais uma vez. Mateus e Dóris ficam tristes com a situação. Safira pede para Geraldo doe sangue para filha, Priscila, mesmo que seja anônimo. Gerado diz que acha que podem conseguir de outra maneira. Decepcionada, Safira diz que foi um erro ir lá fazer o pedido e vai embora. Otávio leva Manuela, que na verdade é Isabela, até a sorveteria, mas Rebeca se recusa a acompanhar. Regina não se abala com nada e decide aproveitar o acidente de Priscila para tentar divulgar a banda. Geraldo vai ao hospital e doa sangue após certificar que ninguém saiba. Fortunato vê Geraldo na sala de coleta. Joaquim continua se sentindo culpado. No vilarejo, Mateus e Dóris ligam para Rebeca e pedem ajuda dela. Rebeca libera os dois do trabalho e diz para irem para casa. Giuseppe presenteia Fiorina com um par de calçados novos. A italiana fica encantada. Isabela liga para Manuela e diz que precisam trocar de lugar, mas Manuela explica que não será possível.

A banda se apresenta na rádio, porém Isabela, que se passa por Manuela, desafina​

Quarta-feira, 13 de abril

Clara e Luís participam de um piquenique no campo organizado por Mateus e Dóris. As crianças vão até a apresentação na rádio. Helena avisa que não poderá ir com a banda. Dinho pega dinheiro de Meire, sem que ela saiba, para comprar uma mobilete nova para entregar para Navarro. A banda se apresenta na rádio, porém Isabela, que se passa por Manuela, desafina e é ajudada pelos demais, que cantam em coro. No vilarejo, todos estranham ela desafinando na rádio. Luís e Clara fazem as pazes e se beijam. Regina pede para a banda C1R fazer um pedido para doação de sangue. Arthur parabeniza Regina. Helena vê Manuela de longe, mas pensa ter sido apenas impressão sua. Regina esconde a menina. Na On-Enterprise, Safira está desatenta com os problemas sobre Priscila, mas ela insiste em manter em segredo ser mãe. Lurdinha vê Frederico conversando com Taísa (Stephanie D?Amico) e fica irritada. A recepcionista pergunta para o estilista que os dois andam muito amigos e que ela é interesseira. Frederico diz que ela está enganada, pois Taísa é muito boa. Dinho entrega uma mobilete nova para Navarro, que finge que quer uma moto nova e ameaça o porteiro. Meire descobre que seu dinheiro sumiu.

Fausto fica irritado ao ver Pedro na cidade para falar com Helena

Quinta-feira, 14 de abril

Fausto é ríspido com Helena. Meire faz trabalho de investigação para descobrir alguma digital no pote aonde estava o dinheiro dela. Rebeca e Téo conversam sobre a mudança no comportamento de Manuela, que na verdade é Isabela. Frederico diz para Taísa que os desenhos dela estão ruins, mas na frente de Lurdinha ele finge interesse por ela. Taísa fica confusa. Isabela, que finge ser Manuela, liga para Otávio e pede pra saírem juntos. O empresário avisa que enviará um motorista para buscá-la para comerem na cidade e pede para ela avisa Rebeca. A menina vai para escola e não diz nada. Otávio liga para Rebeca, que ignora sua ligação. Rebeca está estranhando que a filha está indo bem na escola. Fausto fica irritado ao ver Pedro na cidade para falar com Helena. Meire tira as digitais de todos do condomínio. Safira, Fortunato e Aurora ficam felizes ao ver o hospital com fila para doação de sangue após divulgação da banda C1R. Flavia sofre ao ver que o Pastor está mais próximo de Gemima. Mateus tenta consolar a professora para que ela não chore mais. Manuela, que na verdade é Isabela, almoça com Otávio. O empresário pede para que a garota seja mais compreensiva com Rebeca. Regina aparece no restaurante.

Taísa revela para Lurdinha que está apaixonada por Frederico​

Sexta-feira, 15 de abril

Regina almoça com Geraldo em uma outra mesa, diferente da que está Isabela com Otávio. Giuseppe está com dificuldade para vender os sapatos que nomeou com o nome de Fiorina. Taísa revela para Lurdinha que está apaixonada por Frederico. A moça diz que achava que ele era gay, porém descobriu que o estilista é apenas um homem carinhoso. Lurdinha se distrai e lembra de todas as investidas de Frederico. A recepcionista pensa pela primeira vez que também pode gostar do estilista. Raul conta para todos que Priscila não corre mais risco de vida. Todos comemoram. Aurora, Fortunado e Safira vão até o quarto da garota, que se emociona. 'O pior já passou', diz Safira para a filha. Giuseppe tenta vender os sapatos na cidade. Rebeca sente falta de Manuela e liga para a garota, que não atende. Isabela fica com ciúme de Manuela, que está indo bem na banda C1R. Rebeca fica nervosa e procura a filha pelo vilarejo.