Cúmplices de um resgate - Capítulo de segunda-feira, 4 de abril

Regina joga água no celular de Raul para evitar que ele mostre uma foto de Isabela para Otávio. Dinho tenta se mostrar para Helena com novo look e numa mobilete, mas acaba caindo. Geraldo conversa com Safira para saber como os pais dela descobriram que ele é o pai de Priscila. Omar chama a atenção de Sabrina por ter deixado Manuela (Isabela) cair no chiqueiro. Sabrina finge que foi sem querer e promete explicar a situação para a garota. Padre Lutero recebe uma carta da enfermeira Marta Lobo dizendo que ela partiu para não voltar mais, pois corre sério perigo no vilarejo devido ao segredo sobre as gêmeas. Lurdinha recebe uma pulseira com um convite para jantar com o estilista misterioso. Frederico conversa com a recepcionista, que está empolgada e nem desconfia ser ele o estilista. Os irmãos Vaz veem Fausto no apartamento e o homem diz que não sabe nada sobre Flora. O rapaz leva Helena para o vilarejo. O pastor Augusto diz para o padre que não entende o sentido de existir uma confissão na igreja Católica. Helena conta para Rebeca que viu Otávio num restaurante com uma linda mulher ruiva e que parecia um encontro. Rebeca fica chateada. Pedro diz para o cão Manteiguinha que talvez tenha percebido tarde demais que gosta de Helena. Priscila não quer comer a sopa e finge que está sem fome e que quando esfriar se alimentará. A garota fica sozinha e joga a sopa em uma vasilha na sala para fingir ter tomado o alimento. Lurdinha descobre que o estilista misterioso é Frederico. Os dois jantam no restaurante. Rebeca pensa em terminar o noivado, mas Manuela, que na verdade é Isabela, não aceita.