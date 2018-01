Cúmplices de um resgate - Capítulo de terça-feira, 5 de abril

Priscila fica irritada ao saber que o videoclipe gravado no zoológico da banda C1R será lançada na internet. A menina repete que está muito gorda nas imagens. Nina aconselha Rebeca a conversar com Otávio antes de terminar o relacionamento com ele. Berta (Maximiliana Reis) liga para o telefone de Safira e quem atende é Frederico. A costureira da Sonhos e Retalhos diz que o plano para falsificar a peça piloto já está em ação. Omar vai atrás de Manuela, que na verdade é Isabela, para tentar ficar mais próximo dela. Omar decide assistir ao novo clipe da C1R e nota que a vocalista é a cara dela. Nina vai até a sapataria de Giuseppe para arrumar o salto de seu sapato. Giuseppe decide tirar as medidas do pé de Nina para fazer novos sapatos. Fiorina aparece e espia de longe, com raiva. A italiana decide se mostrar e briga com Nina. Fiorina tenta acertar uma sapatada na cabeça de Nina, mas acerta Nico. Giuseppe fala grosso e manda a esposa sair da sapataria. Téo comenta com Manuela, que na verdade é Isabela, que Omar deve estar gostando dela. Em seguida, o garoto diz que talvez gosta mais da nova Manuela do que da antiga. Isabela fica feliz. Marina percebe que Isabela está apaixonada por Téo. Regina diz que haverá um novo show da Cúmplices de Um Resgate e que quer que Joaquim se declare para Priscila na frente de todo mundo. Joaquim vai atrás de Regina e diz que se quer gosta de Priscila. Regina chama o garoto de atrevido e que ela sabe o que é melhor para fazer sucesso na banda.