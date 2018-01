Crô, personagem de Marcelo Serrado em 'Fina Estampa', pode ganhar série

Foto: Divulgação/Globo

O personagem Crodoaldo Valério, mais conhecido como Crô, poderá voltar às telas da Globo. De acordo com o colunista Flávio Ricco, do jornal Diário de São Paulo, o diretor Ricardo Waddington pensa em fazer uma série de 15 capítulos com o personagem que Marcelo Serrado viveu em Fina Estampa.

Para começar o projeto, o diretor já tratou de falar com Aguinaldo Silva, autor do personagem, sobre a possibilidade de se fazer essa série.

No entanto, para o projeto ir à frente a emissora precisa checar a disponibilidade de Marcelo Serrado, que está no ar atualmente em Velho Chico e é superdisputado na hora da formação dos elencos das novelas da Globo.

A ideia inicial de Silva e Waddington é colocar a série primeiro em um canal a cabo do grupo Globosat, como o Viva, por exemplo, para depois trazê-la para a TV aberta.

O sucesso de Crô na TV foi tão grande que ele acabou ganhando um filme que contou com a participação de Ivete Sangalo, Ana Maria Braga, Alexandre Nero e Carolina Ferraz. O longa arrecadou mais de R$ 4 milhões em bilheteria.