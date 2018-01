Crianças de 'Stranger Things' entregam sanduíches no Emmy

Foto: Reprodução/abc

A internet não precisava de mais um motivo para amar Eleven (Millie Bobby Brown) de Stranger Things. Mas ela e os colegas de elenco da série mostraram mais uma vez o quanto são fofos.

Durante o evento de premiação do Emmy deste domingo, 18, eles entregaram sanduíches para os artistas que estavam na plateia.

Com suas famosas bicicletas e vestidos como os personagens, eles distribuíram lanches de manteiga de amendoim com geleia (tradicional combinação americana) para ninguém menos do que Sofía Vergara (Gloria - Modern Family), David Schwimmer (Ross - Friends), e outros colegas de profissão.

Veja algumas reações nas redes:

nois sentiu o impacto pic.twitter.com/NHBLPGiPq2 — bruna (@Bibees_) September 19, 2016