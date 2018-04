Criador de 'Westworld' engana fãs ao dizer que revelaria spoilers da 2ª temporada

Os criadores da série 'Westworld' enganaram os fãs dizendo que divulgariam um vídeo com todos os spoilers da segunda temporada como forma de evitar teorias Foto: Reprodução de cena da série 'Westworld'/HBO

Assim como Game of Thrones, a série Westworld foi mais uma das produções da HBO que se tornaram alvo de especulação incessante de teorias dos fãs que tentam descobrir mistérios e adivinhar o que vai acontecer na trama. Perto da estreia da segunda temporada, os criadores da série, Jonathan Nolan e Lisa Joy, participaram de um evento na rede social Reddit e responderam perguntas dos fãs.

Após a participação, eles fizeram um post propondo uma ideia radical: estavam pensando em postar um vídeo com todos os spoilers dos novos episódios para evitar que as teorias saíssem de controle como aconteceu na primeira temporada. "Teorias acabam sendo spoilers e a linha que separa os dois é bem confusa. Isso é algo que ficou na nossa cabeça desde a última temporada", escreveu Jonathan Nolan. "Se vocês aceitarem, vamos postar um vídeo aqui que revela tudo da segunda temporada. Tudo. Todos os segredos assim de cara. Dessa forma, membros da comunidade que não se importam com spoilers vão assistir e proteger o restante dos usuários, separando o que é spoiler e o que não é", continuou.

Ele prometeu postar o vídeo se o comentário dele na publicação alcançasse mil curtidas e causou muita polêmica na rede social. Usuários ficaram com medo de que pessoas assistissem ao vídeo e soltassem os spoilers para acabar com a graça para outros fãs da série. No fim das contas, quando o post alcançou a marca exigida, o vídeo que revelaria todos os segredos se mostrou só uma grande piada: no início realmente aparece uma cena da segunda temporada, mas logo passa para um cachorro 'tocando' o tema da série em um piano.

