Criador de 'Poderosas Magiespadas' quer que sua animação ajude as crianças a se aceitarem mais

Desenho é protagonizado pelos irmãos gêmeos Vambre (esquerda) e Prohyas (direita) Foto: Reprodução/ YouTube

No início de janeiro, o Cartoon Network estreou a animação Poderosas Magiespadas. Mas antes de lançá-la em sua programação, optou por disponibilizar todos os episódios em seu canal do YouTube, em outubro. A boa recepção por parte do público garantiu ao produto um espaço na grade do canal.

Na opinião de Kyle Carrozza, criador do desenho, isso ajudou a entender melhor a maneira como as crianças reagiram à animação. Os episódios são curtos, com cerca de 5 minutos, e além deles há outras formas de o público infantil interagir com as histórias de Poderosas Magiespadas. Há pequenas esquetes de um minuto feitas para a internet que explicam cada uma das espadas usadas nos episódios, por exemplo.

“Poderosas Magiespadas é a nossa oferta de conteúdo nativo, desenvolvido especificamente para cada plataforma, e representa o maior volume de conteúdo que fizemos até agora. Além de ter tudo o que as crianças esperam em uma série do Cartoon Network, ela incentiva a interação dos fãs", explica Pablo Zuccarino, vice-presidente e gerente geral do Cartoon Network.

Apesar de o público alvo de Carrozza ser o infantil, ele afirma que também quer atingir a criança interior de cada adulto. Além disso, ele explica que sua principal mensagem é que as crianças saibam que podem ser o que quiserem. "Você pode ter sucesso sendo você mesmo. Eles [os personagens principais] são os esquisitos da cidade e são ótimos no que fazem" diz.

"Eu gostaria que as crianças soubessem que podem ser um pouco estranhos e, ao mesmo tempo, terem sucesso". O criador assume que ele mesmo se considera um pouco esquisito.

Assista a um episódio de Poderosas Magiespadas: