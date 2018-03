Conversível rosa de Tatá Werneck em 'Haja Coração' pertence a galã de 'Malhação'

O conversível rosa usado pela personagem de Tatá em 'Haja Coração' é do ator Gabriel Mandergan. Foto: Reprodução/Instagram

O carro rosa conversível usado por Fedora, personagem de Tatá Werneck na novela Haja Coração, na verdade pertence ao ator Gabriel Mandergan, um dos galãs de Malhação.

O BMW C4 0 km, de cor vermelha, foi comprado pelo ator há quatro anos por R$ 270 mil e alugado por uma empresa que fornece carros para novelas da Globo, diz a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra.

Para entrar nessa trama, o carro foi todo envelopado na cor rosa para atender as necessidades da personagem.

E é assim que Gabriel usa o carro no dia a dia. Como tem contrato com a empresa de carros, ele não pode tirar o adesivo com a nova cor.

Mas pelo visto ele não se importa, uma vez que está fazendo sucesso - principalmente com as mulheres - com a nova cor do seu carro.

A prova disso aconteceu no último domingo, 5, quando as atrizes Bruna Marquezine e Letícia Almeida pegaram uma carona no carro dele na saída de um teatro na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, e foram para um restaurante. A carona no possante foi registrada com fotos no Instagram dos atores.

"Todo mundo reconhece o carro da Fedora e quer tirar foto com ele", confirma o ator.