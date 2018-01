Conheça participações 'esquecidas' de artistas na TV e cinema antes do sucesso

Diversos artistas que fazem sucesso hoje em dia já foram ilustres desconhecidos em um passado distante; relmebramos alguns que passaram pela TV e cinema em papéis de figuração, poucas falas, ou que sequer foram creditados; por exemplo o de Rafinha Bastos - Anos antes de você se deparar com Rafinha no 'CQC', programa que o projetou nacionalmente, é bem possível que você se recorde dele atuando em comerciais de TV, como por exemplo o de um remédio, no qual ele saía dançando e cantando em seu escritório



Foto: Reprodução de peça publicitária / Anador