Conheça os participantes da segunda temporada de 'MasterChef Profissionais'

Mineiro da cidade de Contagem, Edney Moreira começou lavando panelas e passou por todas as praças do restaurante em que trabalha praticamente desde o começo de sua carreira. Suas primeiras lembranças da cozinha são no sítio da avó, onde preparavam broas, entre outras delícias mineiras. Orgulha-se de ter viajado e conhecido boa parte do Brasil e outros países por conta da cozinha ou do dinheiro que ganhou com ela. Sonha em estagiar fora do país e ter seu próprio restaurante de alta gastronomia. Obstinado e confiante no seu potencial, Edney acredita ter os elementos necessários para ser o próximo MasterChef Profissional Brasil.

Foto: Band