Conheça os participantes da 1ª temporada do reality 'De Férias com o Ex' Brasil, da MTV

Praia no Rio Grande do Norte servirá como cenário para o reality 'De Férias com o Ex' Brasil Foto: Charlise Morais/ Estadão

Já imaginou receber a proposta de passar umas férias em uma casa luxuosa, que fica em uma praia paradisíaca (confira no vídeo abaixo), junto com mais nove pessoas - todas lindas - e tudo regado a muita festa e diversão. Fácil, né? Parece pegadinha? E é. A condição para desfrutar dessas férias dos sonhos é estar disposto a dividir tudo isso com algum ex. Algum não, dez ex namorados e namoradas que passarão a integrar o time de participantes do reality show De Férias com o Ex Brasil, que tem estreia prevista para 13 de outubro, na MTV.



A diferença entre o De Férias com o Ex e outros reality shows é que não há um vencedor, nem um prêmio final, nem eliminação. O grande desafio está em administrar toda a instabilidade que uma convivência entre dez pessoas desconhecidas pode gerar diariamente com a entrada de um novo personagem, que já tem uma história estabelecida com algum dos participantes iniciais e que pode estar lá para reatar ou acertar contas com seu antigo amor. Vale lembrar que o 'antigo amor' pode ser já o 'amor atual' de mais alguém na casa e aí é que os conflitos residem.

Todos os ingredientes para um programa, no mínimo, 'apimentado' foram reservados: casais novos e desfeitos, clima de reconciliação, novos amores, acerto de contas, laços de amizade, disputas, fofocas e capacidade de administrar situações inesperadas, além de, claro, o fato de os participantes terem de conviver confinados até o fim do programa, compartilhando histórias, vidas e camas. Se a receita será um sucesso, teremos de esperar até o dia 13. Mas, até lá, apresentamos os dez personagens iniciais do reality De Férias com o Ex Brasil.