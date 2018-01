Conheça os atores brasileiros escalados para a 6ª temporada de 'Game of Thrones'

Atores brasileiros estarão na sexta temporada de 'Game of Thrones' Foto: Divulgação

Dona de um dos elencos mais numerosos da TV, a série Game of Thrones abre espaço para artistas de diferentes nacionalidades, para dar a 'veracidade' que se espera de uma trama épica que mistura diferentes povoados e etnias. Graças a essa pluralidade, dois brasileiros conseguiram espaço no elenco: Lino Facioli e Diogo Sales.

Lino está no elenco de Game of Thrones desde a primeira temporada, enquanto Diogo está prestes a fazer sua primeira aparição na trama na 6ª fase da série, que estreia amanhã, 24, na HBO.

Ambos não são muito conhecidos no Brasil. Pensando nisso, o E+ preparou uma lista de curiosidades sobre eles para que você saiba quem são os atores que pregaram a bandeira brasileira na história da série mais badalada dos últimos anos:

Lino Facioli em cena com Sophie Turner em 'Game of Thrones' Foto: Divulgação|HBO

Lino Facioli

- Tem 15 anos de idade, nasceu em Ribeirão Preto (SP), e se mudou para Londres quando tinha apenas 4 anos.

- Em Game of Thrones, interpreta o mimado Robin Arryn, primo de Jon Snow, Sansa e Arya Stark.

- Participou de três episódios da primeira temporada, três da quarta, um da quinta e estará no episódio que irá ao ar neste domingo.

- Protagonizou uma das cenas mais polêmicas da primeira temporada ao aparecer mamando no peito de Lysa (Katie Dickie), sua mãe na série. A cena foi considerada por alguns telespectadores como um retrato do Complexo de Édipo, já que o menino tinha idade avançada para ainda tomar leite dos seios de sua mãe.

- Até hoje ele diz que não assiste à série, apenas as cenas em que aparece, pois tem idade inferior à classificação indicativa da trama (18 anos).

- Seu primeiro trabalho profissional foi no curta-metragem Awfully Deep (2010), escrito e dirigido pelo brasileiro Daniel Florêncio, amigo dos pais de Lino que também mora em Londres.

- Atuou com Jonah Hill, Russell Brand e Elisabeth Moss na comédia O Pior Trabalho do Mundo (2010).

- Esteve no Brasil em 2014 para gravar o filme O Menino no Espelho (2014), que conta com Mateus Solano, Regiane Alves e Laura Neiva no elenco.

Diogo Sales em cena da sexta temporada de 'Game of Thrones' Foto: Reprodução|Twitter

Diogo Sales

- Tem 30 anos de idade e mora em Londres desde 2011.

- O papel em Game of Thrones será seu primeiro trabalho na TV.

- Ele entrará na 6ª temporada da série e integrará o núcleo dos dothraki, povo selvagem em que Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) viveu durante a primeira temporada. Nesta nova etapa, ela retornará, acidentalmente, ao grupo e será uma prisioneira.

- O ator nunca assistiu a um episódio da série antes de ser escalado.

- Gravou cenas na Espanha e na Irlanda, países que não conhecia até então.

- Precisou fazer aulas de equitação, já que os dothraki são excelentes cavaleiros.

- Atua desde os 15 anos e fez algumas peças de teatro no Rio de Janeiro.

- Com a Companhia Nós do Morro, viajou para a Inglaterra por duas vezes para apresentar a peça Os Dois Cavaleiros de Verona. Na segunda vez, decidiu estender sua permanência e tentar a sorte como ator no velho continente