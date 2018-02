Conheça os atores que serão Kate e William em filme sobre casamento real

Duquesa e duque de Cambridge, Kate Middleton e príncipe William Foto: Doug Mills / The New York Times

O canal de televisão Lifetime já escolheu quais atores interpretarão príncipe William e Kate Middleton em Harry & Meghan: A Royal Romance, filme que contará a união do príncipe Harry e Meghan Markle. O casamento está previsto para acontecer no dia 19 de maio.

A revelação aconteceu nessa quinta-feira, 22. O ator australiano Burgess Abernethy fará o papel do duque de Cambridge, ao passo que sua esposa será interpretada por Laura Mitchell. Os dois filhos do casal, príncipe George e princesa Charlotte, serão interpretados por Preston Karwat e Briella Weintraub, respectivamente. As informações são da revista People.

Anteriormente, o canal de televisão já havia anunciado que Parisa Fitz-Henley faria o papel de Meghan Markle e Murray Fraser, o do príncipe Harry. A rainha Elizabeth II ficará por conta de Maggie Sullivan.

Confira uma foto dos atores que farão as família de William e Kate: