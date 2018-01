Confira novas imagens da próxima princesa da Disney quando bebê

Foto: Reprodução / YouTube

O próximo filme da Disney, Moana, deve tomar as salas de cinema no Brasil apenas nas próximas férias escolares, mas um novo vídeo do longa foi divulgado recentemente.

Nas imagens, é possível ver a fofa Moana, personagem-título do longa, brincando na praia e abrindo caminho nas águas para pegar algumas conchas.

Foto: Reprodução / YouTube

A história se passa nas ilhas polinésias do Oceano Pacífico, e traz o encontro entre a personagem-título Moana e o semi-deus Maui, dublado pelo astro Dwayne Johnson.

Confira o vídeo abaixo: