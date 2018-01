Confira as vezes em que a plateia do 'Encontro' nos fez sentir vergonha alheia

No programa do dia 22 de junho, uma mulher da plateia afirmou que não aceitaria se uma de suas filhas se assumisse homosexual. A apresentadora perguntou, então, o que ela faria com a filha, ao que a mulher respondeu: “Eu ia sentar com ela, conversar, levar no especialista, sei lá. Ia fazer de tudo, menos aceitar”. Nicette Bruno, convidada do programa, não escondeu seu desacordo e, quando teve a palavra, se pronunciou: “Cada um tem a sua individualidade, seu caminho a seguir e todos devem viver da mesma forma e da mesma maneira porque é curioso que fica se pensando, nesse caso da homosexualidade, como se fosse uma coisa estranha, diferente, um defeito. Meu Deus, não é! É a vida!”

Foto: Reprodução de cena do programa 'Encontro' (2017) / TV Globo