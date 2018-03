Atores fazem mudança radical no visual para a novela 'A Lei do Amor'

Foto: Globo / Ramon Vasconcellos

A próxima novela das nove da Globo, A Lei do Amor, ainda não está no ar, mas diversas imagens das gravações vêm sendo divulgadas pela emissora. Nelas, é possível reparar grandes mudanças no visual de diversos atores.

A novela marca a estreia da autora Maria Adelaide Amaral no horário nobre da Globo. Será um folhetim clássico, com uma história de amor, separações, jogo de poder, luta pelo justo e outros elementos narrativos. A estreia está prevista para o dia 3 de outubro.

Foto: Globo/Ramon Vasconcellos - Globo/Estevam Avellar

Uma das principais diferenças vem no visual de Cláudia Abreu, que estava com cabelos longos em sua última aparição na novela Geração Brasil (2014). Agora, aparece repaginada com a personagem Helô, que parece ter um estilo totalmente diferente de Tâmara.

Foto: Globo/Paulo Belote - Globo / Ramon Vasconcellos - TV Globo / Renato Rocha Miranda

Outro que também chamou bastante atenção pela mudança do visual foi o ator Reynaldo Gianecchini. Os cabelos curtos do personagem que viveu em Verdades Secretas (2015) não lembram em nada as longas madeixas loiras. Barbas da mesma cor também tomaram o lugar do rosto liso. O personagem lembra muito mais o personagem Paco, interpretado por Gianecchini na década passada, em Da Cor do Pecado (2004), do que quaisquer outros trabalhos recentes do ator.

Foto: Globo / João Miguel - Globo/Zé Paulo Cardeal

Já o trabalho mais recente da atriz Denise Fraga havia sido em A Mulher do Prefeito (2013). É possível reparar como a produção fez questão de ressaltar um aspecto mais envelhecido para sua personagem em A Lei do Amor.

Foto: Globo/Estevam Avellar - Arthur Meninea/TV Globo

Vera Holtz deixou para trás os óculos de Vic Garcez, em O Rebu, e pintou os cabelos, além de fazer um corte estilo chanel, para viver Magnólia.