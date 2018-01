Como seria a história de Romeu e Julieta hoje em dia?

Scarlet Gruber (Kira), Samantha Siqueros (Vikki), Stefano Ollivier (Max), Isabella Castillo (Rox) e Leo Deluglio (Iker) Foto: Charlise Morais/ Estadão

MIAMI - A nova série da Nickelodeon, Vikki RPM, que estreia nesta segunda-feira, 18, no Brasil, traz para as telas um pouco das aventuras das pistas de corrida. Com linguagem e enredo voltados ao público adolescente, a produção promete levantar a torcida tanto para os que gostam de romance como para os que preferem aventura.

A telenovela juvenil promete adaptar a história de Romeu e Julieta para um contexto atual. Neste caso, a protagonista Victoria (Samantha Siqueiros) é uma jovem impulsiva e travessa, cujo sonho é tornar-se piloto de Fórmula 1. Ela se apaixona por Max (Stefano Ollivier), um garoto sério e metódico, que é seu rival nas pistas. As famílias de Vikki e de Max também são rivais desde muito tempo... esses são os ingredientes necessários para uma história de amor proibido e disputas quentíssimas.

Mas, se o enredo se aproxima da mais famosa história de amor do mundo, os roteiristas se empenharam em atualizar muito bem o texto para a realidade atual, prova disso é a protagonista principal ser feminina, que conta ainda com uma equipe de corrida majoritariamente feminina, ou seja, as mulheres são destaque em um esporte que é dominado pelos homens. "É uma série muito bonita, cheia de amor e de adrenalina levados às corridas, que é um tema importante e inovador que não é visto na televisão. Especialmente, neste caso em que uma garota é quem dirige o Kart, o que é muito chamativo para as garotas de hoje em dia", explica Samantha.

Em entrevista ao E+, Isabella Castillo, que interpreta Roxana Cruz, a Rox, que trabalha na pista e é uma aprendiz de mecânico, diz que uma das mensagens que a série quer passar é que "não importa se você é menino ou menina, mas que você pode conseguir o que quiser, no mundo que quiser", revela. Ela afirmou ainda que gostou muito de atuar nessa série porque sua personagem precisa trabalhar e se destacar em um mundo que é desenhado originalmente para homens.

A primeira temporada de Vikki RPM estreia nesta segunda-feira, 18, às 19h, na Nickelodeon, e contará com 60 episódios com 1 hora de duração.

A produção é realizada totalmente em Miami, no Viacom International Studios, com elenco latino, e é de encher os olhos. Desde a ensolarada pista de corrida, com muito movimento e adrenalina, até os coloridos cenários e os divertidos personagens, tudo foi pensado com muito cuidado... uma receita infalível para conquistar a atenção do público adolescente. O E+ foi até lá para conferir tudo e mostra aqui um pouco do que você vai ver nas telinhas. Confira:

O E+ viajou a convite da Viacom International Studios