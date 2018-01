Com prato seco e duro, Hellen é a primeira eliminada do 'MasterChef'

Hellen Cruz acredita que deveria ter seguido seus instintos Carlos Reinis/Band Foto: Carlos Reinis/Band

O MasterChef teve ontem (5) sua primeira eliminação na terceira temporada do programa: a publicitária Hellen Cruz. O fator decisivo para sua saída foi a rabada com polenta, prato considerado muito seco e duro pelos jurados. A média de audiência foi de 4,5 pontos na Grande São Paulo (cada ponto equivale a 69,4 mil domicílios).

Na primeira parte do programa, foi realizada uma prova em que os candidatos tinham que se virar com ingredientes dentro de uma caixa misteriosa. O destaque ficou para Bruna, eleita como autora do melhor prato (carré de porco com purê de ervilhas e repolho refogado), ficando entre os seis participantes que não tiveram de participar da etapa seguinte.

A prova de eliminação consistia em fazer com que os participantes reproduzissem pratos típicos regionais do Brasil, como o escondidinho de carne de sol (Nordeste), pato no tucupi (Norte), galinhada com arroz de pequi (Centro-Oeste), virado à paulista com linguiça e couve (Sudeste), além da rabada com polenta (Sul). A maior parte dos pratos foi considerada mediana pelos jurados, e a decisão final pela eliminação ficou entre Paula e Hellen.