Com notícias sobre celebridades, 'Primeiro Impacto' tem vitória inédita contra a Record

As mudanças promovidas por Silvio Santos no jornal Primeiro Impacto apresentaram resultado instantâneo. Na edição de quarta-feira, 4, o telejornal conseguiu uma rara vitória contra a Record e fechou com média de 3 pontos na Grande São Paulo, com picos de 3,5 (cada ponto equivale a 69,4 mil domicílios na Grande São Paulo).

Durante o horário em que o Primeiro Impacto esteve no ar (das 6h às 6h59), a Record exibia o Balanço Geral, e marcou 2,8 pontos. Como o matinal da emissora de Edir Macedo se estendeu até as 7h27, conseguiu elevar sua média para 3,3.

Esta é a primeira vitória do Primeiro Impacto contra o Balanço Geral. Desde que o telejornal do SBT estreou, em 28 de março, derrubou a audiência da emissora.

Diante disso, Silvio Santos encomendou mudanças. E na edição desta quarta-feira,4 , o repórter Roger Turchetti estreou na atração, trazendo notícias sobre o mundo dos artistas e entrevistas com algumas personalidades.

