Com Miley Cyrus e Ed Sheeran, MTV revela apresentações do VMA 2017

VMA 2017 ocorre dia 27 de agosto Foto: Danny Moloshok/Reuters | Brendan McDermid/Reuters

A edição 2017 do VMA (Video Music Awards) ocorre apenas no fim do mês, mas a MTV já divulgou a lista dos artistas que se apresentarão ao vivo no evento.

Miley Cyrus, Ed Sheeran, The Weeknd, Fifth Harmony, Thirty Seconds to Mars, Shawn Mendes e Lorde foram nomes revelados no Twitter oficial do canal norte-americano.

Apresentadora da premiação e uma das líderes no número de indicações, Katy Perry também fará um dos shows da noite.

A 34ª edição do VMA será realizada no dia 27 de agosto no ginásio The Forum, em Los Angeles.