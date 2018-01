Com eliminação de Popó, 'Power Couple Brasil' fica em 3º lugar

Foto: Edu Moraes/Record

O programa comandado por Roberto Justus, transmitiu nesta terça feira, 20, a sua primeira eliminatória, o casal Popó e Emilene, ambos concorriam com Gian (ex- 'Gian & Giovani', que agora segue em carreira solo) e Tati.

Em seu segundo episódio, o programa obteve 7,4 pontos na Grande São Paulo (cada ponto equivale a 69,4 mil domicílios) durante o momento da eliminação, enquanto o SBT reexibia o filme A Hora do Rush 2 (2001), marcando 8,4 pontos.

Já no consolidado, Power Couple registrou 7,9 pontos, contra 7,8 pontos do SBT. A grande sacada do programa é uma gincana entre casais de celebridades, que podem concorrer ao prêmio máximo de R$ 1 milhão.

