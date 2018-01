Claudio Andrade fará participação no Porta dos Fundos

O ator Claudio Andrade vai aparecer em três vídeos do canal Porta dos Fundos. Ainda sem data para serem exibidos, os episódios que vão contar com a participação especial do artista serão: "Brasileirão 2016" e paródias dos programas "Papo de Segunda", da GNT, e "Vai Pra Onde?", do Multishow.

Claudio Andrade volta a atuar em um programa de humor após ter trabalhado no "Zorra Total", da Rede Globo, de 2012 a 2015. O ator recentemente fez participação especial nos últimos capítulos de "A Regra do Jogo" e pode ser visto no ar na reprise da novela "Caminho das Índias", na qual ele interpreta o Cachaça, que faz parte da turma do Becka.