Claudia Raia explica polêmica com Eriberto Leão no 'Show dos Famosos'

Eriberto Leão recebeu críticas de Claudia Raia após apresentação no 'Show dos Famosos'. Foto: Globo/Raquel Cunha

No último domingo, 4, Claudia Raia explicou a polêmica que se criou em torno do desafio proposto a Eriberto Leão no Show dos Famosos, do Domingão do Faustão. Na semana passada, após a interpretação que o ator fez de Belchior no quadro, ela pediu para ele "sair do lugar comum" e surpreendê-la.

Claudia afirmou que se sentiu na liberdade de desafiá-lo pelo trabalho que fizeram juntos em A Lei do Amor como par romântico. "Em primeiro lugar, tudo o que a gente faz aqui é com muito carinho e repeito. Até porque são colegas nossos", começou a jurada do quadro.

"Nós atores estamos sempre na berlinda, quase caindo. Nós não podemos estar sempre na nossa zona de conforto. É preciso estar preparado para fazer qualquer tipo de personagem. E o Eriberto é um ator que tende a cair nessa temperatura, talvez porque nunca tenha sido desafiado. Às vezes porque nunca tenha aparecido nas mãos dele um personagem que pudesse mostrar", afirmou ao justificar a necessidade de o ator apresentar algo novo.

Segundo ela, Eriberto entendeu o recado. "Eu acho que aqui é a chance de ousar, de errar, de se desafiar e fazer aquilo que a gente nunca fez. Aqui é o lugar para ousar, brincar, testar. Por isso que eu o desafiei com todo meu carinho e respeito. Claro que ele entendeu! É um homem 'inteligentérrimo' e o público também entendeu. Talvez alguém não tenha entendido e agora já entendeu", concluiu.