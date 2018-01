Claudia Leitte leva 'toco' de candidata no 'The Voice Brasil'

Claudia Leitte no 'The Voice'. Foto: Reprodução/Twitter

Depois de ter levado um 'chega para lá' de um candidato na semana passada no The Voice Brasil, Claudia Leitte levou outro 'toco' na última quinta-feira, 20. A cantora Nira Duarte se apresentou e foi aprovada por três dos quatro técnicos, incluindo Claudia.

Então Nira começou um discurso dizendo o quanto admirava a técnica. "Claudia, sou sua fã, você é maravilhosa". Neste momento, Claudia já se levantou esperando que fosse ser escolhida como a madrinha, e perguntou: "Já escolheu?".

A candidata então continuou: "Gente, eu sou muito, muito Carlinhos Brown", escolhendo o time dele. Claudia então sentou-se novamente em sua cadeira e a escolha deixou um certo 'climão' no estúdio.

Então Brown decidiu resolver a tensão e ir ao palco para cumprimentar a concorrente levando Claudia Leitte e Michel Teló juntos, os outros que tinham virado a cadeira para Nira. Todos deram um abraço coletivo.

"Você não é só recebida pelo time do Carlinhos Brown, mas pelo time do 'The Voice'", disse Brown, para deixar a situação mais agradável.