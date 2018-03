Claudia Leitte fala da 'origem da mulher' e repercute na internet

Cantora Claudia Leitte durante o programa 'Encontro' Foto: Reprodução de 'Encontro' (2018)/Globo

Uma pergunta feita pela cantora Claudia Leitte no programa Encontro com Fátima Bernardes na manhã desta segunda-feira, 26, deixou os telespectadores inquietos. Um dos temas discutidos foi a desigualdade de gênero no mercado de trabalho.

Alexandre Coimbra, psicólogo, foi convidado à atração para apresentar uma pesquisa acadêmica que comparou a quantidade de pessoas de ambos os sexos empregadas em diversas profissões.

“Eu tenho um questionamento a fazer. Geneticamente, a gente como mulher, não é mais relacionada ao trabalho braçal, força bruta, ao aspecto físico mesmo?”, perguntou a cantora ao especialista. Ela ainda disse que sua dúvida poderia soar confusa porque ela ainda estava formulando-a em sua cabeça.

E continuou: “Eu acho que, historicamente, a gente veio da costela de Adão. Mas a costela protege os órgãos e dá sustentação. Então é uma função que não desmerece a gente, muito pelo contrário. Ela coloca a gente na condição de quem suporta e apoia”.

“A gente não é mais sensível, os hormônios não fazem a gente ficar mais sensível? Homem não tem tensão pré-menstrual [TPM]”, concluiu a pergunta. Alexandre explicou que eventuais condições físicas próprias tanto do sexo masculino quanto do feminino podem ser transpostas para exercer qualquer atividade.

“Qualquer profissão é capaz de conviver com a TPM e, também, com as limitações do homem. Isso é o uso que a cultura machista faz de uma característica feminina para construir o preconceito”, disse.

Os telespectadores, no entanto, não tiveram a mesma paciência nem a compreensão com a dúvida da artista e escreveram críticas e brincadeiras com relação à sua pergunta. Após sair do programa, Claudia fez um vídeo ao vivo em seu Instagram para responder os comentários negativos sobre sua participação.

"Tem gente no mundo digital que fica ali na espreita para ficar de mimimi. Me poupe, ta bom já. O programa foi lindo, foi sensacional. Me senti o Chico Buarque quando diz que sai do palco feliz e quando entra na internet, parece que é odiado".

Confira:

Logo após o Encontro com Fátima Bernardes, Claudia Leitte mandou um recadinho para os mimizeiros do Twitter: "Não acreditem em tudo que vocês lêem na Internet. Vamos começar logo daí". MINHA CLAUDIA TÁ VIVÍSSIMA! pic.twitter.com/A1kbsFTGJf — Mundo Leitte (@MundoLeitte) 26 de março de 2018

Claudia Leitte dizendo que HISTORICAMENTE a mulher veio da costela de Adão. Amiga, não. #ClaudiaLeitteNoEncontro — wolney (@WolneyBatista) 26 de março de 2018

A Cláudia Leitte perguntando se o fato da mulher vir da "costela de Adão" elas teriam uma tendência a ser mais "sensíveis"...#ClaudiaLeitteNoEncontro pic.twitter.com/zl2UvSGgdS — Silas Fernandes (@silasfernnandes) 26 de março de 2018

Pra vocês que faram mal da melhor cantora do universo @ClaudiaLeitte deveriam tomar vergonha na cara e procurar o que fazer quando vocês tiverem a metade de amor no coração que tem Cláudia vocês vão entender que a vida é feita pra viver não pra viver a vida dos outros #encontro — alex assis (@alexassis07) 26 de março de 2018

passada com a história da costela de adao de claudia leitte pic.twitter.com/Ax6eM1NLw8 — pantera negra filme do milênio (@wanmarq) 26 de março de 2018

Nem sabia que a Cláudia Leitte estava no programa da Bernardes e recebo a notícia de que esse encosto acha que "historicamente" a mulher veio da costela de Adão... Depois tiram sarro de quem acredita em ET's#ClaudiaLeitteNoEncontro — Mil Neto (@MilmilFields) 26 de março de 2018

Os comentários toscos da Claudia Leitte no #Encontro só comprovam como muitos dos conceitos retrógrados, tem fundamentos religiosos. Ela tá mais pra vítima dessa construção social do que machista, como tantas anônimas! Devíamos é educar a sociedade, em vez de atacar indivíduos. — David Mantovani™ (@loggan_lee) 26 de março de 2018

Não é só beleza... Gostei muito das coisas que vc disse no encontro. Sua beleza vem de dentro... — Mauricio de Oliveira (@MauricioOliv) 26 de março de 2018

Pra vocês que faram mal da melhor cantora do universo @ClaudiaLeitte deveriam tomar vergonha na cara e procurar o que fazer quando vocês tiverem a metade de amor no coração que tem Cláudia vocês vão entender que a vida é feita pra viver não pra viver a vida dos outros #encontro — alex assis (@alexassis07) 26 de março de 2018

VEJA TAMBÉM: Vezes em que a plateia de Fátima Bernardes nos fez sentir vergonha alheia