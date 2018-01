Claudia Leitte aprende a surfar: 'Achei que ia ser mais tranquilo'

Juliana Sana e Claudia Leitte Foto: Fred Pompermeyer

Claudia Leitte foi a convidada do quadro Mulheres Espetaculares, do Esporte Espetacular. O desafio da cantora foi aprender a surfar com Juliana Sana, em Malibu, na Califórnia.

A surfista Bruna Schmitz, professora da dupla durante as gravações, avaliou que o esporte é um dos mais difíceis de se praticar e assume que demorou muito para aprender.

Claudia concordou: "A gente vê as pessoas na prancha e pensa que é fácil. É muito difícil, eu achei que ia ser mais tranquilo. Estou moída!"

O programa vai ao ar no próximo domingo, 9 de julho.