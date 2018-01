Cissa Guimarães se emociona no 'Encontro' ao lembrar de perda do filho

. Foto: Reprodução/ Globo

Fátima Bernardes não apresentou o 'Encontro' nesta quarta-feira, 30, e foi substituída por Cissa Guimarães. Enquanto falava sobre a tragédia com o avião da Chapecoense, a apresentadora se emocionou ao lembrar da perda do filho e o que sentiu no momento.

Ao falar sobre a cobertura da mídia, Cissa disse que, na época, não quis ver nada. "Não vi nada, nem uma televisão, nem uma revista, nada, porque eu sabia o que estava acontecendo ali no meu coração, na minha alma", afirmou. "Em contrapartida, eu recebi de todos um carinho que, com certeza, me salvou, sabe? Que eu espero muito que essas famílias todas recebam através da mídia, através de nós".

A apresentadora também disse que se conectou com as mães que perderam seus filhos e mandou energias boas. Cissa ainda criticou a 'mídia mórbida' e as entrevistas com pessoas em sofrimento.

Marcelo Barreto, convidado do 'encontro' e apresentador da SporTV, falou sobre a cobertura da tragédia. "Foi o pior dia da minha carreira", disse Barreto, que ficou três horas no ar no último dia 29.