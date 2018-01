Cinco anos depois, atores que interpretaram Rita e Batata em 'Avenida Brasil' se reencontram

Mel Maia e Bernardo Simões se reencontraram nos estúdios da Globo. Foto: Reprodução/Gshow

Rita e Batata se reencontraram cinco anos depois do fim de Avenida Brasil. Os atores Mel Maia e Bernardo Simões, que viveram Nina e Jorginho na primeira fase da novela, se encontraram nos bastidores da Globo e relembraram momentos da trama.

"Éramos amigos, mas brigávamos muito nos bastidores", revelou Mel no vídeo do encontro, exibido no Vídeo Show na última quarta-feira, 11.

Confira o vídeo completo no site da Globo.