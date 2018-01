'Chubaka'? Buscas no Google deixariam fãs de 'Star Wars' de cabelo em pé

Personagem 'Chewbacca' em cerimônia do MTV Movie Awards em 1997. Foto: David McNew / Reuters

Neste dia 4 de maio, comemora-se o Dia do Star Wars, e fãs de todo o mundo celebram a data assistindo a filmes ou relembrando jogos e músicas relativos aos longas. Mas você já parou para pensar em como os brasileiros fazem para pesquisar nomes um pouco mais complicados de personagens, como o de Chewbacca, o fiel escudeiro de Han Solo?

De acordo com dados fornecidos pelo Google, logo em seguida ao nome correto vêm, em ordem: Chubaka, Chewbaca, Chewie, Chubaca, Chebaca e Chebacca.

E você imagina quais cidades brasileiras estão entre as que mais demonstraram interesse em buscas sobre Guerra nas Estrelas? A primeira colocada é São Paulo, metrópole com maior número de habitantes do País.

Se você achou que na sequência viria alguma outra capital como Rio de Janeiro, Brasília ou Belo Horizonte, se enganou. A segunda colocada é Canoas, no interior do Rio Grande do Sul.

Em sequência vêm Santo André (SP), Sorocaba (SP), São José Dos Campos (SP), Santos (SP), Niterói (RJ), Bauru (SP), Americana (SP) e São Bernardo do Campo (SP).

Romance

Se você acha que gostar da saga pode ser considerado como algo 'nerd' e afastar pretendentes, é bom mudar de opinião. De acordo com levantamento feito pelo site de relacionamentos Plenty of Fish, pessoas que listam Star Wars como interesse em seus perfis têm 61% mais chances de começar um relacionamento entre si do que pessoas que não sejam fãs!

Dia do Star Wars

O dia comemorativo faz alusão à frase mais marcante da saga: "May the force be with you" ("Que a força esteja com você", em tradução livre). Fãs alteraram para "May the fourth be with you" ("Quarto de maio esteja com você", em tradução livre), e desde então a data vem sendo conhecida como o Dia do Star Wars ao redor do planeta.