Christiane Pelajo leva advertência na GloboNews após dar bronca ao vivo em sua equipe

Christiane Pelajo apresenta o 'Edição das 16h', na GloboNews Foto: Divulgação/GloboNews

Christiane Pelajo levou uma advertência da diretora da GloboNews, Eugenia Moreyra, por ter dado um 'chilique' ao vivo na última sexta-feira, 7.

De acordo com o site Notícias da TV, Eugenia ligou para a apresentadora e disse que ela não estava começando no telejornalismo naquele dia para dar uma bronca na equipe técnica no ar. A diretora também fez questão de que toda a redação soubesse da bronca que ela estava dando em Pelajo.

Durante o Edição das 16h, Christiane tentava falar com a repórter Lívia Veiga, que informava de Orlando (Estados Unidos) sobre a passagem do furacão Matthew pela Flórida. A apresentadora estava com dificuldades de ouvir a repórter, pois o canal de áudio do Rio de Janeiro, onde fica o jornalismo da emissora, estava cortado.

Irritada, a apresentadora disse: "Gente, eu não tenho condição de fazer o jornal". No mesmo momento o áudio dela foi cortado também.

Por conta do problema técnico, o apresentador Sérgio Aguiar precisou entrar ao vivo do Rio de Janeiro para continuar o jornal. Christiane voltou 20 minutos depois para se desculpar.

"A gente pede desculpas, mas como disse o Sérgio Aguiar, a gente teve problemas de áudio, eu não estava conseguindo ouvir os nossos repórteres, então era impossível a gente continuar daqui. Agora tudo foi restabelecido. Queria agradecer o Sérgio Aguiar, que foi correndo para o estúdio no Rio para conseguir dar as nossas notícias para vocês", afirmou.

Três dias depois, um outro problema de áudio na GloboNews acabou virando um viral na internet. A correspondente do canal em Nova York, Carolina Cimenti, soltou um "puta que o pariu" quando estava no ar no Edição das 13h. Carolina não sabia que estava no ar, mas o comentário dela saiu pouco depois de uma matéria sobre o discurso machista de Donald Trump no debate das eleições americanas.