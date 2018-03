Chris Evans diz que vai parar de interpretar o Capitão América

Ator Chris Evans Foto: Erik Tanner/The New York Times

Chris Evans, ator que interpreta o Capitão América desde 2011, diz que sua participação no quarto filme dos Vingadores será sua última atuação como o super-herói.

“Você quer sair do trem antes que te empurrem para fora”, disse o ator ao New York Times. Ele ainda falou que espera que as gravações marcadas para o segundo semestre deste ano encerrem seu trabalho como o super-herói.

Com os três filmes de seu próprio personagem, três dos Vingadores (Os Vingadores: Guerra Infinita deve chegar aos cinemas em abril de 2018) e participações em filmes de outros super-heróis, ele terá feito o Capitão América pelo menos uma vez por ano em filmes da Marvel entre 2011 e 2019, quando deve ser lançado o quarto filme dos Vingadores.

Nos quadrinhos, diversos personagens incorporam o Capitão América e Chris Evans interpreta Steve Rogers, isto é, apenas um deles. Fãs suspeitam que ele possa morrer em Os Vingadores: Guerra Infinita ou no filme seguinte, dando espaço para que outro ator assuma o super-herói.