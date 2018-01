Chico Pinheiro imita Boneco de Olinda no 'Bom Dia Brasil'

. Foto: Reprodução/ Globo

Chico Pinheiro tem seu próprio Boneco de Olinda no carnaval pernambucano. Nesta segunda-feira, 13, depois de uma matéria sobre o assunto no Bom Dia Brasil, ele disse que se sente lisonjeado e que já está aprendendo como se mexer como os bonecos - e fez uma imitação ao vivo.

Em seguida, Ana Paula Araújo perguntou a Glória Vanique o que ela achava do "Bonecão de Olinda", referindo-se ao companheiro de bancada. Em tom de brincadeira, a jornalista respondeu que deve ser difícil carregar um Chico Pinheiro no ombro durante duas horas.

Na internet, os espectadores do telejornal adoraram a imitação e elogiaram o jornalista.

Chico Pinheiro imitando bonecão de carnaval kkkkkkkk #BomDiaBrasil — PRY (@mandalaself) 13 de fevereiro de 2017

Além do apresentador, outros jornalistas foram homenageados com bonecos no carnaval de Olinda, como Gerson Camarotti, comentarista da GloboNews.