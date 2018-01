Chico Pinheiro encerra Jornal Nacional com 'graças a Deus é sexta-feira' e leva internet à loucura

Chico Pinheiro apresentou o Jornal Nacional ao lado de Renata Vasconcellos Foto: Reprodução/Twitter

Chico Pinheiro, que geralmente apresenta o 'Bom Dia Brasil' e faz participações no 'Bom Dia SP' na TV Globo, substituiu William Bonner na bancada no Jornal Nacional (JN) ontem. O apresentador do noticiário matutino levou os internautas a loucura ao encerrar o JN com o seu bordão. “Graças a Deus que hoje é sexta-feira. É vida que segue”, disse o jornalista ao fim do noticiário deixando de lado o tradicional "boa noite".

Rapidamente, Chico Pinheiro se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter. Muitos internautas aprovaram a irreverência do apresentador e a proximidade com o público. Os usuários das redes sociais também fizeram piada dizendo que ver o jornalista do 'Bom Dia Brasil' à noite confunde o público.

Assista ao encerramento do Jornal Nacional com o bordão do apresentador Chico Pinheiro:

Além do "graças a Deus é sexta-feira, é vida que segue", Chico Pinheiro é conhecido por usar outros bordões e gírias como "coragem, hoje é segunda-feira" e "suave na nave".

Veja as reações da internet à atuação de Chico Pinheiro como âncora do Jornal Nacional:

Vi que o nome do Chico Pinheiro estava nos Assuntos do Momento, e pensei: ele deve ter 'mitado' no JN hoje! E foi o que aconteceu! Um gênio! — Danilo DG (@dandigrado) 7 de janeiro de 2017

ouvir o bordão do chico pinheiro dá vontade de tomar café da manhã — Danilo Sanches (@danilo_sanches) 6 de janeiro de 2017

A notícia mais importante da semana segundo Chico Pinheiro é: "Graças a Deus é sexta-feira"... e eu concordo.#ComandoTagNaMafiaSDV — Isaac Nervoso (@IsaacNervoso) 6 de janeiro de 2017