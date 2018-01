Chico Pinheiro aplaude entrevistado no 'Jornal Nacional'

Foto: Reprodução/Globo

A descontração de Chico Pinheiro é velha conhecida do público do jornal Bom Dia Brasil. No entanto, quando o jornalista senta na bancada do Jornal Nacional, acaba surpreendendo o público acostumado com um noticiário um pouco mais sisudo.

Na noite deste sábado, 14, Chico encerrou o programa batendo palmas. A última reportagem exibida no telejornal contava a história de Sebastião, um senhor que trabalha como catador de lixo e usa o pouco dinheiro que ganha para ajudar a comunidade em que mora em Olinda (PE).

Ao fim da matéria, Chico elogiou a atitude de Sebastião, e a apresentadora Giuliana Morrone tentou descontrair com um "Seu Sebastião é o cara" - que saiu meio travado. Chico concordou e começou a bater palmas. É possível rever o momento no site do JN.

No início do mês, o apresentador já tinha dado o que falar ao encerrar o noticiário com seu bordão semanal do Bom Dia Brasil: "Graças a Deus hoje é sexta-feira! É vida que segue", depois, saiu do estúdio fazendo o símbolo de 'paz e amor' com a mão.