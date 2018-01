Cheryl Fernandez-Versini confirma que está de saída de 'The X Factor'

Cheryl contou com o entendimento de Simon Foto: Reuters

Cheryl Fernandez-Versini confirmou que vai deixar de ser jurada da versão britânica do reality show "The X Factor". A artista divulgou comunicado após informações terem sido divulgadas que ela havia contado a Simon Cowell, criador do programa, de sua decisão. A justificativa da cantora, que está em Los Angeles trabalhando em um álbum, é que ela pretende investir em sua carreira musical.

"Eu tive uma incrível experiência como jurada de 'The X Factor'", disse Cheryl. "Aprendi muito e gostei de amadurecer talentos, mas senti falta de fazer música e estou empolgada por estar gravando de novo. Quero agradecer a todas as pessoas com quem trabalhei nesse período, especialmente Simon, que eu amo muito. Eu espero que o programa continue produzindo estrelas e eu as desejo tudo de melhor", acrescentou.

Citado pela britânica no comunicado, Simon também se manifestou: "Cheryl e eu conversamos sobre isso. Eu entendo perfeitamente o comprometimento dela em gravar mais. Ela tem sido incrível para o show e em um futuro próximo estaremos trabalhando juntos em outros projetos".

Simon recrutou Cheryl para a versão norte-americana de "The X Factor" e a retirou do posto em 2011. Três anos depois, a cantora recebeu o convite para retornar à produção, mas desta vez para fazer parte do elenco da versão britânica do programa, que é transmitido no Brasil pelo canal por assinatura Sony.