Chay Suede rejeita papel na Globo para não ficar conhecido somente como cantor

Chay Suede rejeitou convite para interpretar cantor em novela Foto: Divulgação|Globo

Chay Suede teria recusado fazer mais um personagem nas tramas da Rede Globo para não ficar marcado como um ator-cantor.

De acordo com o site Notícias da TV, o galã, que está há dois anos na emissora, recusou o papel do roqueiro - e protagonista - de Sonha Comigo, novela prevista para estrear em outubro na faixa das 19h. Antes dessa negativa, Chay já havia dito não para outro personagem em Haja Coração, próxima novela das sete.

Segundo o colunista, Chay não quer ficar marcado pelo papel de músico. Vale lembrar que ele foi revelado pela Record durante a novela Rebelde, de 2011, onde participava de uma banda formada por estudantes.

Além disso, o ator, que é cantor profissional, lança no próximo mês o seu novo CD e estará nos cinemas a partir de setembro interpretando Erasmo Carlos na cinebiografia Minha Fama de Mau.

A única coisa que está confirmado é que Chay vai estar em A Lei do Amor, próxima novela das nove, no ar a partir de outubro, onde fará apenas os cinco primeiros capítulos. Nessa trama, ele contracenará com Sophia Abrahão, sua colega de Rebelde e ex-namorada.

Por outro lado, o agente do ator, Pedro Tourinho, nega que Chay tenha recusado os papéis e afirma que a decisão dele não fazer Sonha Comigo foi tomada em conjunto com a Globo.

"As decisões em relação aos próximos papéis dos atores não são unilaterais e normalmente são tomadas em conjunto entre o ator e a casa. O que acontece é que muitas vezes a possibilidade de o ator fazer um personagem numa determinada novela é divulgada antes que a decisão tenha de fato sido tomada por todas as partes, causando esse ruído e dando a impressão de que o ator diz não, como se essa decisão coubesse apenas a ele, o que não é o caso. A escolha dos próximos personagens é tomada em conjunto entre artista e direção artística da casa", disse.