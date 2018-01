Chaves vira personagem em desenho da 'Turma da Mônica'

Personagem Chaves em esquete da 'Turma da Mônica' Foto: YouTube / @Turma da Mônica

O personagem Chaves, do 'eterno' seriado de mesmo nome, exibido no Brasil pelo SBT, fez uma pontinha no canal do YouTube da Turma da Mônica.

Em um episódio que foi ao ar nesta quarta-feira, 17, da série Mônica Toy, que traz esquetes de poucos segundos envolvendo a personagem de Maurício de Sousa, o personagem apareceu e interagiu com a baixinha de dentro de seu barril.

