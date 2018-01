Cena de sexo gay em 'Liberdade, Liberdade' divide opiniões dos internautas

A cena de sexo gay foi a primeira no Brasil a ser transmitida por uma emissora em rede aberta. Foto: Reprodução

Na última terça-feira, 12, foi exibida a primeira cena de sexo gay da televisão brasileira em transmissão aberta, durante o capítulo da novela Liberdade, Liberdade, da Globo.

A cena em questão foi protagonizada pelos personagens André e Tolentino, interpretados respectivamente por Caio Blat e Ricardo Pereira.

A hashtag #LiberdadeLiberade se manteve em primeiro lugar nos Trending Topics do Twitter no Brasil e também figurou por algum tempo no top mundial.

A reação dos internautas está dividida. Enquanto alguns consideram a cena como um grande avanço por parte de uma emissora brasileira, outros afirmam ser um 'absurdo' ela ser televisionada. Veja alguns comentários:

é mt surreal ver que no Brasil cena de sexo gay é uma novidade absurda que gera esse estresse todo! AHHHH VAI LAVAR A (ASSISTIR HBO) NÉ MEU! — SNAP: ferescariao (@ferescariao) July 13, 2016

Não entendo o bafafá após a cena gay em #LiberdadeLiberdade. Gente, já inventaram controle remoto! É só mudar de canal... #MenosTabuMaisAmor — Eber Rodrigues (@Eber_Rodrigues) July 13, 2016

Sobre a novela, não tenho preconceito nenhum, ao contrário, amo os gays, o que achei errado foi terem passado em tv aberta. — tamara freitas (@tamarafmelo) July 13, 2016

se a novela chama #LiberdadeLiberdade nada mais normal ter cena gay, caso contrário chamaria Opressão Opressão — lucas (@lucas_vmelo) July 13, 2016

A galera do povo nao é bobo abaixo a rede globo é a mesma que ta comemorando cena gay na novela hoje. Vcs me confundem d+. — Rainha da farofa (@justiceiradoedm) July 13, 2016